Ministrul Finantelor: Orice zi de intarziere in aprobarea bugetului este contraproductiva; am convingerea ca legea va fi promulgata in cateva zile

"Orice zi de intarziere in aprobarea acestui buget si in intrarea lui in vigoare este contraproductiva.(...) Eu am convingerea ca legea bugetului va fi promulgata. Va fi promulgata in cateva zile cu siguranta pentru ca nu am identificat motive reale care sa justifice o retrimitere in Parlament", a spus Stefan.

Ministrul Finantelor si premierul Sorin Grindeanu au avut marti o discutie la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2017. In urma discutiei, presedintele a afirmat ca bugetul, la o prima analiza, "este unul problematic si riscant", deoarece se prevad venituri care, in opinia sa, sunt supraevaluate, precum si cheltuieli foarte mari, existand riscul real sa se depaseasca deficitul de 3%. "In ansamblu trebuie sa recunosc ca sunt ingrijorat'', a spus Iohannis.

In legatura cu aceste afirmatii, seful de la Finante a subliniat ca, daca vor fi realizate venituri consistente pe partea de fonduri europene si daca nu se se intarzie cu intrarea in vigoare a bugetului si programul de guvernare va avea suport financiar, atunci veniturile par a fi foarte realiste.

"Domnul presedinte si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu cifrele din buget, scenariul pe care a fost construit bugetul, proiectia veniturilor, proiectia cheltuielilor. A afirmat de altfel si public ca este foarte ingrijorat de aceasta proiectie. Eu am incercat sa spun ca un lucru poate fi mare sau mic, depinde cu ce il compari. Daca e sa comparam veniturile din proiectia pe 2017 cu veniturile din bugetul si executia bugetului pe 2016 sigur ca par a fi mai mari decat anul trecut, mai ales ca pe partea de fonduri europene nu s-au realizat venituri. Noi in acest an suntem decisi si cred ca avem capacitatea administrativa necesara sa realizam venituri consistente pe partea de fonduri europene. Daca vorbim despre veniturile pe care le va furniza economia romaneasca in bugetul pe 2017, de asemenea, in masura in care nu se mai intarzie foarte mult intrarea in vigoare a acestui buget si tot programul nostru de guvernare va avea suport financiar, atunci vor fi si mai multe venituri produse in economia romaneasca care vor alimenta bugetul. Daca aceste doua lucruri se intampla, atunci veniturile noastre par a fi foarte realiste", a explicat Viorel Stefan.

El a afirmat, totodata, ca veniturile au fost proiectate pe baza unor modele matematice compatibile cu cele europene, iar scenariul de crestere economica pe care s-a mers este insusit de "tot mai multa lume".

"Am incercat sa sugeram ca suntem si noi la fel de responsabili in legatura cu modul in care a fost proiectat bugetul si mai ales cu modul in care intentionam sa-l executam, dar avem alta viziune, privim lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Noi credem ca veniturile, asa cum au fost ele proiectate, dimensionate, s-au facut pe modele matematice compatibile cu cele europene. Deci nu am facut pe hartie cu creionul altceva decat se face la nivel european, pe metodologie validata la nivel european. Diferenta consta in faptul ca noi am mers pe un scenariu de crestere economica care iata se dovedeste in ultimele zile ca este insusit de tot mai multa lume. Grupul bancar Goldman Sachs vine si spune ca vom avea o crestere economica de 5%, agentia de rating Fitch spune ca vom avea 4,8%, si chiar Comisia Europeana a ridicat prognoza, de la 3,9% se duce la 4,4%. Este departe de 5,2%, dar nu foarte departe, avand in vedere ca in prognoza CE nu s-au luat in vedere stimulii fiscali si in general nu s-a luat in calcul niciun efect legat de programul nostru de guvernare", a precizat Viorel Stefan.

Ministrul Finantelor a mentionat, de asemenea, ca presedintele nu a cerut date in plus legate de buget si ca, in opinia sa acesta ar avea doua ratiuni pentru a refuza sa promulge legea: una legata de constitutionalitate si alta de obiectivitate, insa niciuna valida.

"Presedintele nu a cerut date in plus. Toate informatiile sunt incluse in legea care a fost trimisa la promulgare. Exista toate informatiile necesare pentru ca staff-ul tehnic de la Cotroceni, pentru ca si consilierii in materie de politica economica sa se poata pronunta, sa faca acele critici pe care le considera. Insa, pe de alta parte, eu sunt obligat sa observ ca presedintele are doua ratiuni din care ar putea sa refuze la promulgare. Una de constitutionalitate si aceasta varianta este exclusa, deoarece nimeni nu a adus in discutie ca in continutul legii ar fi vreo prevedere neconstitutionala. Deci exclusa aceasta varianta. Iar a doua de oportunitate si pe partea de oportunitate este o apreciere subiectiva, iar atata timp cat guvernarea se realizeaza la Palatul Victoria atunci deciziile de oportunitate ar trebui sa fie apanajul Guvernului", a spus Viorel Stefan.

Presedintele Klaus Iohannis a precizat, la finalul intalnirii de la Cotroceni ca in zilele urmatoare, impreuna cu echipa sa, va aprofunda analiza bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale pe acest an.

"Vom avea in vedere si punctele de vedere prezentate de prim-ministru si de ministrul Finantelor", a adaugat Iohannis, subliniind ca in zilele urmatoare va lua o decizie cu privire la bugetul de stat pe anul 2017.