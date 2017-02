Prima promisiune din programul PSD foarte probabil sa fie incalcata: TVA zero la vanzarea de locuinte de la 1 martie

Una dintre promisiunile pe care PSD si-a bazat programul de guvernare - extinderea cotei 0% de TVA pentru vânzarea de locuințe, publicitate şi inputuri în agricultură începând cu 1 martie 2017- are sanse extrem de mici de a fi aplicata de la data promisa. Motivul este simplu: legisltia europeana prevede ca pentru orice cota de TVA mai mica de 5% trebuie obtinuta o derogare de la Comisia Europeana, iar autoritatile romane nu au demarat inca procedura de solicitare a acestei derogari. Obtinerea ei este de asemenea un proces care se poate intinde pe mai multe luni, astfel incat data de 1 martie ca termen de aplicabilitate devine implauzibila."Noi speram sa ne miscam rapid si suntem optimisti", a spus miercuri Ionut Misa, secretar de stat in Finante, cu ocazia conferintei anuale de taxe a PwC Romania. Misa a fost intrebat de unul dintre liderii PwC daca este la curent cu legislatia europeana care obliga la obtinerea acestei derogari.Deocamdata la nivelul Finantelor dar si al PSD au loc discutii cu privire la cine este mai in masura sa solicite Comisiei obtinerea derogarii. "In urma mai multor discutii am inteles ca Parlamentul este cel care ar trebui sa solicite derogarea, dar suntem si noi constienti ca 1 martie- data de la care promisesem ca vom aplica masura- este "maine" si ca e aproape imposibil sa o punem in practica asa cum figureaza in Programul de Guvernare", a marturisit pentru HotNews o sursa apropiata situatiei.