Guvernul Dragnea sustine rectificarile lui Ciolos (senatorl PNL)

Guvernul Dragnea sustine rectificarile lui Ciolos. S-au finalizat lucrarile la comisia de ancheta. Nu gaseste nimeni “gaura” lui Dragnea. Comisia la care am participat si eu pare un exemplu clasic de comisie “de taiat frunza la caini". Insa ma refer aici la scenariul jafului perfect, a fost o excelenta fumigena pentru ca PSD sa-si puna in practica planul. In mod deliberat au distras atentia opiniei publice printr-o comisie in care peste 30 de oameni seriosi au pierdut timpul ca sa ajunga la o concluzie pe care eu v-am prezentat-o inainte de inceperea lucrarilor comisiei, scrie senatorul liberal Florin Citu pe contul lui de Facebook."Fata de concluziile din raportul meu initial ar mai fi de adaugat ceva:1) pentru prima data au fost folosite in scopuri politice institutii publice obediente politic psd-ului2) in opinia mea si in premiera in Romania s-a folosit Curtea de Conturi pentru a argumenta afirmatiile politice ale unor lideri de partid3) raportul comisiei, care preia in principal argumentatia tehnica din raportul Curtii de Conturi, reprezinta o analiza a executiei bugetare pentru 2016 si nu a conditiilor care au stat la baza rectificarilor bugetare.4) personal consider, din punct de vedere liberal, ca raportul Curtii de Conturi nu ar fi trebuit sa contina judecati de valoare asupra oportunitatii ce revenea guvernului in legatura cu rectificarile bugetare. Curtea de Conturi este o institutie care ar fi trebuit sa constate lucruri si nu sa le interpreteze din punct de vedere al oportunitatii. Sa nu mai vorbim de Comisia Nationala de Prognoza.5) cea mai periculoasa concluzie este ca s-a creat un precedent si de astazi inainte orice este posibil. Partea buna este ca de aceasta data am avut sansa sa dezvaluim acest scenariu din timp si sa tragem un semnal de alarma. Vom reusi si data viitoare?Inchei aici opinia in legatura cu aceasta comisie prezentandu-va argumentul final care sustine fara dubiu ideea ca totul a fost o perdea de fum. Va prezint in imagine concluziile guvernului Dragnea despre cele doua rectificari pozitive din 2016.Sa va explic. Dupa cum vedeti guvernul de astazi este de acord cu cele doua rectificari pozitive, opinie sustinata si ieri in comisii,. Atunci de ce au cerut comisii de ancheta? V-am dat raspunsul mai sus, cu perdeaua de fum.Iata de ce trebuie toti, politicieni si societate civila, sa fim vigilenti in continuare pentru ca ori de cate ori aceste lucruri se repeta sa le dezvaluim.Concluzie:Guvernul Dragnea sustine cele doua retificari bugetare ale guvernului Ciolos!!! Tare nu?!", incheie senatorul PNL