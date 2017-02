Termenul de 23 februarie pentru legea preventiei mi se pare foarte optimist. Daca vrem un lucru serios si profesionist, cred ca acest termen trebuie impins (oficial MFP)

"Termenul de 23 februarie pentru legea preventiei mi se parte foarte optimist. Daca vrem sa facem un lucru cu adevarat serios si profesionist, fara sa revenim ulterior cu corecturi, cred ca acest termen trebuie impins. Suntem deja in discutii la nivelul comsiei de lucru care se ocupa de aceasta lege, a fost un mic declic dat de demisia lui Florin Jianu (fostul ministru pentru mediul de afcaeri si IMM-uri- n.red.), dar tot nu cred ca ne vom incadra in acest termen. Vrem sa fie o lege cat mai buna si de aceea am avut intalniri si cu colegi din alte institutii care aplica sanctiuni", a spus Ionut Misa, secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice, in cadrul conferintei anuale de taxe a PwC Romania.Misa a mai spus ca deocamdata nu se stie daca de legea preventiei vor beneficia si cei de pe piata de capital , intrucat nu a sesizat prezenta la discutii si a acestor jucatori.Vrem sa facem o lege buna. Am sa va dau un exemplu. In turism, operatorii sunt controlati de cel putin 38 de entitati, ceea ce e prea mult. Intelegem sa intervenim cat mai putin in activitatea economica a agentilor, asa incat cautam formule pentru a face o lege care sa multumeasca cat mai multi participanti din economie posibil", a mai spus miercuri Misa.Citeste si: