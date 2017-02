Corneliu Birsan, fost decan al Facultatii de Drept: Cand am vazut Legea darii in plata, am exclamat ca personajul lui Marin Preda:asa ceva nu exista!

Specialistii in Dreptul Contractelor s-au reunit joi intr-o conferinta organizata de site-ul Juridice.ro pentru a incerca sa clarifice cum sta treaba cu impreviziunea in materia contractelor de credit. Din discutia moderata de prodecanul actual al Facultatii de Drept, dar si de doctori in materia impreviziunii, profesorul Piperea nu iese foarte avantajat. "Legea Darii in plata imi aduce aminte de un episod dintr-un roman al lui Marin Preda, in care un taran sta o zi intreaga si se uta la o girafa, iar la finalul zilei exclama: Asa ceva nu exista! Ei bine, acelasi lucru mi-a venit si mie sa exclam vazand legea. Dar ea exista! Comunitatea juridica a facut in asa fel incat sa armonizam "Ceea ce nu exista" cu "ceea ce exista", a sus joi Corneliu Birsan, unul dintre cei mai buni profesori de drept civil de la noi.​​"A existat o ordonanta a guvernului francez in 10 februarie 2016 in care s-a adoptat reforma dreptului contractual - nu stiu daca ea a fost data noaptea sau nu, a-propos de Ordonantele date la noi. Acea Ordonanta a intrat in vigoare la 1 octombrie 2016 in Franta. Prin aceasta Ordonanta se reforma Dreptul Obligatiilor, dar inportant este ca a fost introdus un nou text in Codul Civil francez (art. 1195), care prevede ca daca o schimbare de circumstanta ar face contractul excesiv de oneros pentru o parte - iar circumstanta ar duce la ideea ca nu ar fi acceptat un asemenea risc, aceasta parte poate cere renegocierea contractului. Ea insa trebuie sa isi respecte obligariile contractuale in timpul renegocierilor, adica plata ratelor convenite. Potrivit noului Cod francez, partile pot conveni cu privire la incetarea contractului, dar numai de comun acord. Sau, se pot adresa unui judecator sa se procedeze la gasirea unei solutii. Potrivit legislatiei actuale, judecatorul poate revizui contractul si sa cerara sa se puna capat contractului la fata si in conditiile la care judecatorul decide", a spus Birsan.Alti participanti la conferinta au subliniat inconsistenta deciziilor Curtii Constitutionale, ale carei raspunsuri au fost considerate "prea prudente". "Ne-ar fi placut sa auzim criterii clare cu privire la ceea ce inseamna impreviziunea, sau macar niste orientari. Ele insa n-au existat", spun profesorii de drept civil. participanti la discutii.Dupa publicarea in Monitorul Oficial a Deciziei 623/2016 a CCR si 639/2016: Sunt peste 200 de hotarari pe fond in care au admise contestatiile creditorilor in peste 100 de instante. Marea majoritate a actiunilor de constatare a darii in plata formulate de debitori au fost respinse. (Ionut-Florin Popa- Dac de drept a Univ Babes-Bolyai).