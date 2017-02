Diosi, OTP Bank: In ultimul trimestru al anului, ne-am putea astepta la masuri drastice  luate de Stat- fie va amana la plata unele facturi, fie va opri investitiile

"In ultimul trimestru al anului, ne-am putea astepta la masuri drastice luate de Stat- fie va amana la plata unele facturi, fie va opri investitiile ca sa se poata incadra in tinta de deficit. Altfel spus, daca aveti afaceri cu Statul, va puteti astepta sa nu va vedeti banii", le-a transmis vineri investitorilor privati Laszlo Diosi, executivul OTP Bank la conferinta Zona Antreprenoriala, organizata de Asociatia de Afaceri Ungare in Romania, in colaborare cu Ambasada Ungariei din Bucuresti, Departamentul Maghiar-Roman al Camerei de Comert si Industrie al Ungariei si Asociatia Economistilor Maghiari din Romania la Bucuresti. Potrivit datelor prezentate in conferinta, OTP estimeaza ca la sfarsitul anului, deficitul ar putea ajunge la 3.7% din PIB, mult peste plafonul de 3% prevazut de Tratatul de la Maastricht.E nevoie de investitii care sa genereze exporturi, e nevoie de investitii in agricultura, in educatie. Urmeaza cativa ani de bunastare, dar pe termen lung scietatea imbatraneste si va fi nevoie de masuri care sa reformeze sistemul de pensii, a mai spus Diosi, care a precizat ca economia in ansamblu este stabila si inregistreaza crestere economica mult peste media europeana.Administratia publica ar putea fi redusa la jumatate din punct de vedere al numarului de personal. Cei disponibilizati ar putea fi sprijiniti prin plati compensatorii sau prin stimularea unor initiative antreprenoriale. Fara aceste reforme, in administratie, educatie, aceasta crestere economica record a Romaniei va cobori la 2%, a mai spus executivul OTP Bank.Diosi s-a mai referit si la discrepantele teritoriale. "Primele opt judete ale Romaniei contribuie cu peste jumatate din cresterea economica a tarii si produc inegalitati, in contextul in care aceste zone se confrunta cu un deficit al fortei de munca. Guvernul ar trebui sa ia masuri pentru a echilibra diferentele regionale. In plus, cresterea economica viitoare este pusa in pericol de limitarea resursei umane existenta chiar in zonele cele mai dezvoltate ale Romaniei. Cele mai dezvoltate judete din Romania, in special Ilfov, Timis si Cluj, unde produsul intern brut (PIB) per capita este cel mai ridicat la nivel national, se confrunta cu cel mai mare deficit de personal la nivel national. Totodata, judetele care stau cel mai slab la acest indicator - Teleorman, Mehedinti si Vaslui - au printre cele mai mari rate ale somajului", a avertizat Diosi.Bancherul ungur a declarat ca se abtine sa comenteze daca estimarea de 5,2%, privind cresterea economica din acest an, este una realista.Seful OTP Bank Romania estimeaza ca inflatia va accelera in acest an, in paralel cu avansul costurilor de finantarea, si a indemnat la prudenta in ceea ce priveste gradul de indatorare.