Les Echos: Graficul care explica tentatia protectionismului

Evolutia veniturilor gospodariilor din lume, arata in mod clar o impartire intre castigatorii si perdantii globalizarii, scrie cotidianul francez Les Echos . Graficul a fost publicat pentru prima data in 2012, intr-un studiu al Bancii Mondiale, dar a trecut neobservat, dar a devenit in scurt timp "graficul anului", noteaza cotidianul francez.El ar putea explica Brexit-ul, alegerea lui Donald Trump dar si ascensiunea lui Marine Le Pen. I se spune "graficul elefantului" din cauza asemanarii conturului pe care il descrie cu silueta unui pachiderm.Pe orizontala avem veniturile disponibile ale gospodariilor, pe ordine de marime si decile. Si ce observam? Ca cei considerati castigatori sunt cei din categoria celor mai bigati, noteaza Les Echos. Cei 1% cei mai bogati oameni de pe planeta - varful trunchiului de elefant, in dreapta graficului - si-au vazut veniturile in crestere cu 60% in ultimii douazeci de ani. Alti "castigatori ai globalizarii" sunt gospodariile caflate in jurul valorii mediane - cel mai inalt punct al graficului. Nivelul median este cel care imparte venitul disponibil in doua: cei care castiga peste acest nivel si cei care castiga sub el."Noua din 10 cei mai bogati oameni provin din tari asiatice", arata articolul, citandu-l pe autorul studiului- Branco Milanovic. Exista 200 de milioane de chinezi si 90 de milioane de indieni. Ceea ce nu e foarte surprinzator, deoarece, PIB-ul Chinei s-a inmultit cu 5,6, iar cel al Indiei cu 2.3 in perioada analizata. " O asemenea progresie a nivelului de trai nu a avut loc de la prima revolutie industriala in urma cu 200 de ani" , mai arata Branco Milanovici.Cine sunt perdantii globalizarii? Gospodariile al caror venit disponibil este in decilele a opta si a noua ("trunchiul" elefantului). Acesti oameni au inregistrat o crestere minora sau chiar deloc a veniturilor in ultimii 20 de ani- cazul fostelor tari comuniste si al celor din America Latina.Alte studii ajung si ele la aceasta concluzie., scrie Les Echos. Potrivit cercetarilor companiei McKinsey, doua treimi dintre gospodarii si-au vazut stagnand venitul disponibil , daca nu chiar in recul intre 2005 si 2014. Nu e de mirare, scrie Les Echos, ca populatia clasei de jos sa fie de partea lui Trump sau a Brexitului, iar muncitorii francezi sa fie de partea lui Marine Le Pen.Faptul ca globalizarea a scos 1,5 miliarde de oameni din saracie, sau ca a permis productia cu costuri reduse a peste 7 miliarde de telefoane mobile, nu pare sa fie destul. Mai ales ca, in fiecare tara, efectele globalizarii nu ii afecteaza in aceeasi masura pe toti cetatenii.Cu toate acestea, unii economisti considera ca graficul arata doar o corelare - nu de cauzalitate - intre stagnare si globalizare si ca progresul tehnologic ar putea o explicatie pentru stagnarea veniturilor.