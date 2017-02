Cresteri salariale mai mari in 2017 in firmele private decat se estima initial. In retail, salariile ar putea creste cu 5.6% (HR Barometru 2017)

Cresterile salariale medii bugetate de firmele private pentru 2017 sunt mai mari decat cele estimate initial, potrivit datelor din studiul PwC HR Barometru (care reprezinta o actualizare a informatiilor prezentate in studiile anuale de resurse umane derulate de PwC - PayWell si Saratoga). Astfel, companiile participante la studiu au indicat o rata de crestere salariala medie de 4,5% pentru anul 2017, comparativ cu o rata de crestere de 3,8% estimata in aprilie 2016. Cea mai mare rata de crestere salariala a fost raportata in sectorul de Retail si distributie (5,6%), iar cea mai mica in sectorul bancar (2,5%).Exceptand sectorul bancar, cresterile salariale bugetate pentru anul 2017 sunt mai mari decat cele estimate initial (i.e. in aprilie 2016) pe toate sectoarele analizate in studiu."Decizia de majorare a salariului minim pe economie, atat in 2016, cat si in 2017, a avut un impact major in sectoarele de activitate in care angajatii remunerati la acest nivel au o pondere semnificativa in totalul fortei de munca. Astfel se explica rata mai ridicata de crestere salariala in sectoare precum Retail si distributie si faptul ca procentele de cresteri salariale bugetate pentru 2017 pentru segmentul de muncitori sunt mai ridicate comparativ cu tendinta generala a pietei (5,9% versus 4,5%). Astfel de masuri genereaza insa riscuri pentru sustenabilitatea afacerii, mai ales in situatiile in care cresterea costurilor salariale nu este corelata cu performanta organizationala. In acest context, este necesar ca organizatiile sa creeze contexte adecvate care sa faciliteze performanta ridicata a angajatului si, in acelasi timp, sa defineasca programe de recunoastere si recompensare adecvate.", a declarat Horatiu Cocheci, Senior Manager, Liderul Echipei de Servicii de Consultanta in Resurse Umane, PwC Romania.In ceea ce priveste anul 2016, cresterile salariale implementate s-au dovedit mai mari decat cele planificate initial (4,2% fata de 3,9%).De asemenea, datele HR Barometru 2017 indica o crestere a ratei de incetare a contractelor de munca in comparatie cu anul precedent (20,% versus 18,7%)."Dinamica mai accentuata a fortei de munca este, de asemenea, un fenomen care pune presiune pe cresterile salariale, companiile ajungand sa isi adapteze bugetele si politicile pentru a atrage forta de munca de care au nevoie pentru a isi indeplini obiectivele. Mai mult decat atat, contrabalansarea efectelor acestei dinamici are impact si asupra proceselor si activitatilor de resurse umane - de exemplu, cresterea ratei de incetare a contractelor de munca a determinat o si crestere a ratei de recrutare din afara organizatiei (24% in anul 2016 versus 18,7% in anul precedent). Cu alte cuvinte, volumul de recrutari din afara organizatiei a crescut comparativ cu anul precedent. In aceste conditii, este recomandabil ca interventiile la nivel de organizatie (de tipul cresterilor salariale) sa fie coroborate cu interventii la nivelul functiunii de resurse umane (asigurarea alinierii cu strategia de afaceri a companiei, flexibilizarea si adaptarea politicilor si practicilor, eficientizarea proceselor specifice) pentru a se asigura o contributie de substanta a acesteia la performanta organizationala" a precizat Nicoleta Dumitru, Manager, Servicii de Consultanta in Resurse Umane, PwC Romania.Studiul HR Barometru a fost derulat de PwC in perioada ianuarie-februarie 2017, pe baza informatiilor furnizate de 59 de companii participante, din cinci sectoare de activitate - bancar, farmaceutic, retail si distributie, technologie si centre de servicii externalizate, si sectorul industriei producatoare.