Termenul limita pentru depunerea formularelor 402 si 403 este 28 februarie. Declaratiile 392 A si 392B - fara obligativitate de depunere pentru anumite categorii de contribuabili

Data de 28 februarie 2017 este termen limita de depunere a declaratiilor informative - formularul 402 si formularul 403 pentru anul 2016, aminteste ANAF intr-un comunicat de presa. Pe de alta parte, contribuabilii neinregistrati sau inregistrati in scopuri de TVA cu cifra de afaceri inferioara sumei de 220.000 lei la data de 31.12.2016 nu mai au obligatia completarii si depunerii formularului 392A - "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2016"-, respectiv a formularului 392B -"Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul 2016"-, al caror termen de depunere ar fi fost pana la data de 27 februarie 2017.Cele doua declaratii-402 si 403- se completeaza cu informatiile necesare realizarii schimbului automat de informatii, cu privire la rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene.Platitorii de venituri de natura salariala precum si asiguratorii au obligatia completarii si depunerii formularului 402 - "Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania" si respectiv a formularului 403 - "Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei", pentru 2016.Platitorii veniturilor de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiilor administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din astfel de remuneratii, au obligatia completarii si depunerii formularului 402, pentru persoanele fizice rezidente (beneficiari de venit) in alte state membre ale Uniunii Europene, care au realizat venituri:- din Romania din salarii sau asimilate salariului, in baza contractului individual de munca sau in baza raportului de serviciu, dar si din orice alte activitati dependente, la entitatile raportoare din Romania;- de la entitatile raportoare din Romania, in calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activitatii de conducere si administrare, exercitate in sensul legislatiei in materie din Romania (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administratie).Asiguratorii - definiti conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare-, (si anume societatile de asigurare persoane juridice romane autorizate sa desfasoare activitate de asigurare, societatile mutuale de asigurare si sucursalele societatilor de asigurare dintr-un stat membru sau dintr-un stat tert), au obligatia de a completa si depune formularul 403, pentru rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, care au calitatea de asigurat, beneficiar, platitor de prima, contractant (titular) in cadrul unor polite de asigurari de viata incheiate pe teritoriul Romaniei.Formularele 402 si 403 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii sau pe suport electronic, care vor fi insotite de exemplarul in format hartie (doar prima pagina), semnat, conform legii.