Romania se regaseste pe locul trei in topul tarilor careintampina dificultati in recrutarea de personal calificat (studiu Manpower)

40% din cei 42.000 de angajatori chestionati au recunoscut ca intampina dificultati in recrutarea de personal calificat, potrivit unui studiu al ManpowerGroup , care mai arata ca in 2016, s-a inregistrat cea mai mare criza de talente din 2007 pana acum si o crestere cu doua procente fata de 2015. Romania se regaseste pe locul trei in topul tarilor care se confrunta cu aceasta problema.Aflati in imposibilitatea de a gasi candidati compatibili cu posturile disponibile, peste jumatate (53%) dintre companii incearca sa compenseze prin traininguri si programe de dezvoltare adresate propriilor angajati, menite sa aduca un update constant competentelor necesare. Astfel, numarul firmelor care acorda importanta si urmaresc sa investeasca in personalul existent s-a dublat in ultimul an.In topul tarilor cu personal subcalificat, Romania este situata pe locul 3, cu un procent de 72%, dupa Japonia, 86% si Taiwan, 73%. In tarile din Europa insa, criza de personal calificat atinge cel mai inalt nivel din 2006 pana in prezent, crescand de la 32%, cat era in 2015, la 36%, cu un deficit de talente in anumite sectoare de activitate importante, pentru posturi precum inginer si reprezentant vanzari.Practica si programele de internship, raspunsul pentru nevoia de calificare in campul munciiIn acest context, programele de internship devin tot mai importante si, daca inainte erau o optiune, acum ele pot reprezenta cea mai eficienta metoda de a impiedica o criza pe piata muncii. Este tot mai evidenta nevoia de calificare timpurie, practica jucand un rol foarte important in formarea tinerilor in viitori angajati profesionisti."Devine clar pentru toti cei implicati, in mod direct sau indirect, sistem de invatamant, angajatori, studenti și chiar parinti, ca trebuie sa existe o colaborare, o sustinere reciproca in punerea bazelor unui sistem curent și sanatos, apt sa le ofere tuturor celor implicati satisfactiile pe care si le doresc/asteapta. Iar acest proces este bine sa inceapa cat mai devreme. Este important ca noi, ca institutii de invatamant, sa le oferim tinerilor mediul propice in cadrul caruia ei sa obtina fundamentele necesare pe care incep apoi sa construiasca si sa se dezvolte. Iar programele de practica si cele de internship joaca un rol foarte important in aceasta etapa. Le ofera studentilor prilejul pentru a vedea si a experimenta obligatiile ce le revin in cazul unor posibile viitoare joburi, dar nu numai. Ii ajuta sa ia contact cu un mediu de lucru profesionist, ii ajuta sa se formeze, sa adauge o experienta, fapt care nu poate decat sa le aduca avantaje. Tinerilor le trebuie o sursa continua de cunoastere, care sa le hraneasca si sa le intretina interesul. Asta nu poate decat sa aduca un plus atat lor, cat si companiilor in care ei vor lucra", a declarat Ovidiu Folcut, Rectorul Universitatii Romano – Americane.La nivel global, cele mai dificile posturi de ocupat, spun angajatorii chestionati, sunt cele specifice unor meserii precum electricieni sau tamplari, in timp ce pe locul secund sunt cele din domeniul IT – programatori, developers, managers, administratori. Topul este completat de posturile de agent de vanzari, inginer, tehnician, contabil. In Europa, sectoarele de activitate care au inregistrat cea mai mare scadere vizeaza posturile de inginer si reprezentant vanzari.