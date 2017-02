Ianuarie, a treia luna de declin in industrie (Barometrul industrial)

In ianuarie, activitatea din industrie a continuat sa scada, indicatorul pentru volumul productiei coborand la 35 de puncte fata de 55 in noiembrie si 42 in decembrie 2016. De doua luni, activitatea se afla sub 50 de puncte, in plina zona de contractie, se arata in Barometrul Industrial, remis marti HotNews.ro. Indicatorul pentru stocuri a scazut si el de la 43 in decembrie la 39 in ianuarie, semn ca vanzarile din stocuri sunt mai mari decat rata de reumplere a stocurilor. Concomitent, din noiembrie pana in ianuarie, indicatorul costurilor de productie a crescut de la 58 la 65 de puncte, probabil datorita cheltuielilor cu energia.Acum indicatorul se afla la nivelul cel mai ridicat din ultimele 27 de luni, iar procentul firmelor care raporteaza cresterea costului este de peste 5 ori mai mare decat procentul celor care semnaleaza scaderi. De obicei, cresterea costurilor timp de 3 luni consecutiv reprezinta un semnal timpuriu de inflatie si de transferare a costurilor asupra distributiei si a cumparatorilor.Cauza principala a declinului activitatii este scaderea continua a cererii in ultimele 5 luni. Indicatorul pentru comenzi noi a coborat de la 60 de puncte in septembrie, la 35 in ianuarie. De doua luni, cererea a scazut sub pragul de 50 de puncte care desparte cresterea de contractie. Totusi, se observa o usoara inviorare in segmentul exportatorilor. Indicatorul pentru comenzi la export a crescut de la 48 in decembrie la 53 in ianuarie. Importurile de materii prime si materiale s-au miscat si ele putin in sus, de la 50 la 51, pe fondul necesitatilor de productie ale firmelor exportatoare.Probabil ca si datorita exportatorilor, indicatorul pentru comenzi neexecutate a crescut de la 41 in decembrie la 53 in ianuarie. Dar cand cererea in ansamblu scade persistent, o crestere temporara a comenzilor neexecutate poate semnala si un deficit de capacitate, eventual din cauze sezoniere. In fine, procentul indicatorilor cu valori negative in totalul indicatorilor masurati de Barometru a scazut de la 90% in decembrie la 65% in ianuarie. In pofida semnelor pozitive, un declin prelungit al activitatii, de doua-trei luni, nu poate ramane fara urmari. Ca efect direct, indicatorul pentru numarul de angajati a scazut de la 51 in noiembrie, la 45 in decembrie si la 43 in ianuarie.Firmele renunta la o parte din salariati, desi ritmul de disponibilizare a fost mai mic in ianuarie decat in decembrie. Scaderea ritmului de disponibilizare in conditii de reducere a cererii semnaleaza ca managerii ori se asteapta la repornirea activitatii, ori au posibilitati mici sa ajusteze forta de munca la circumstantele economice. Un alt efect al declinului ar putea fi resimtit la nivelul economiei. Este destul de probabil ca reducerea activitatii ar putea afecta cresterea economica in 2017, daca nu intervine o recuperare majora in perioada urmatoare. In orice caz, managerii raman increzatori. Indicatorul de optimism, calculat ca medie a sperantelor cumulate privind comenzile, productia si preturile peste 6 luni a mai crescut putin, de la 64 in decembrie la 67 in ianuarie. Asteptarile conteaza in economie. Increderea poate sa fie ea insasi un factor de propulsare a redresarii.