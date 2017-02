Romania sustine masurile de combatere a evaziunii fiscale la Consiliul ministrilor de finante din Uniunea Europeana (ECOFIN)

Ministrul finantelor publice, Viorel Stefan, a sustinut pozitia Romaniei in cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) la reuniunea din 21 februarie a.c., consacrata in principal tematicii combaterii evaziunii fiscale, au transmis oficialii Finantelor. Primul punct pe agenda discutiilor l-a reprezentat propunerea de modificare a directivei Consiliului (UE) 2016/1164 in ceea ce priveste tratamentele neuniforme ale elementelor hibride care implica tari terte (ATAD 2). Propunerea face parte din pachetul publicat de Comisia Europeana care cuprinde planurile de revizuire a modului de impozitare a societatilor in cadrul pietei unice, cu scopul de a dezvolta un sistem fiscal echitabil si favorabil cresterii."Am sustinut adoptarea acestui proiect de directiva ca instrument necesar in lupta contra evaziunii fiscale, cu atat mai mult cu cat si actualul guvern de la Bucuresti a facut o prioritate din aceasta tema. Aceasta directiva este necesara pentru a combate abuzurile generate de folosirea unor instrumente financiare sau entitati supuse unor reglementari fiscale diferite intre jurisdictii. Am sustinut data din propunerea de compromis a Presedintiei malteze, si anume transpunerea directivei de catre statele membre pana la finele anului 2019", a declarat Viorel Stefan, ministrul finantelor publice.Un alt subiect de importanta deosebita pe agenda ECOFIN a fost lista UE a jurisdictiilor necooperante in domeniul impozitarii. Ministrii au discutat si agreat sfera de aplicare a criteriilor pentru intocmirea acestei liste.Alte teme pe agenda ECOFIN au vizat adoptarea recomandarii Consiliului privind descarcarea de gestiune pentru Comisia Europeana privind executia bugetara pentru anul financiar 2015 si adoptarea concluziilor privind orientarile bugetare pentru anul 2018.De asemenea, dl Viorel Stefan a avut intalniri oficiale cu dl Valdis Dombrovskis, Vice-Presedinte al Comisiei Europene si dl Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice si financiare. In cadrul intalnirilor au fost discutate impreuna cu reprezentantii Comisiei evolutiile macroeconomice ale Romaniei si constructia bugetara aferenta anului 2017. Comisia Europeana si-a exprimat acordul pentru oferirea de asistenta tehnica, inclusiv pentru crearea unei Banci de Dezvoltare in Romania si s-a convenit continuarea dialogului la nivel politic.