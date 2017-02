Despre cum a fost timp de 5 minute Florin Georgescu inlocuitorul lui Isarescu la conducerea Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala (reportaj din Comisia de Finante Banci a Camerei Deputatilor)

Sa mai aduca cineva doua sticle cu apa, zice un deputat, estimand ca cele 6 flacoane a cate doi litri care stateau cuminti pe masa din spatele salii nu vor ajunge pentru dezbateri. Urma sa se discute, printre altele, proiectul legii privind infiintarea Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala. Acel proiect pe care Johannis l-a retrimis Parlamentului in aprilie 2016. Adica acum aproape un an.La ora fixata, 10, 30, in sala sunt prezenti 4-5 deputati, dar toti cei invitati la dezbateri- BNR, ASF, Finante, sunt deja acolo. De la BNR a venit unul dintre consilierii preferati ai Guvernatorului, Cristian Bichi. Discuta amical cu secretarul de stat din Finante, udemeristul Attila Gyorgy. "Mi-au bagat Comitetul Stiintific Consultativ, fara sa-mi spuna cine-i plateste pe aia? Ca la un moment dat ne trezim ca trebuie sa-i plateasca BNR! Si bani de unde? Trebuie clarificat asta! Si mai am cateva amendamente!", zice Bichi.Gyorgy tace strategic. Asta stie sa faca, asta face. Probabil ca ii e greu sa traduca in timp real ceea ce gandeste, asa ca ia o mina ganditoare si se uita pe foile beneristului.In 15 minute, sala se umple. Presedintele Comisiei, socialistul Leonardo Badea e prietenos cu toti. Vine direct la grupul USR si schimba amabilitati. C-asa-i in politica.Incepe sedinta. "Inteleg ca e o cerinta a UE acest Comitet de supraveghere macro. Dar, din cate stiu, aceste functii sunt deja acoperite si de BNR si de celelalte institutii. Intrebarea mea este daca acest nou comitet national ar reuni toate aceste departamente sau va fi o noua institutie?", intreaba Claudiu Nasui, unul dintre putinii oameni rationali prezenti acolo."Activitatea de supraveghere macroprudentiala este o activitate de tip nou. Nimeni in tara noastra nu face acest tip de activitate in acest moment", spune raspicat Bichi. La nici cateva minute insa, revine: "Exista in BNR un serviciu, dar activitatea lui e mai mult de observare. Dam eventual niste simple avertismente, simple avertizari" , adauga oarecum nesigur consilierul Guvernatorului.Intra Vosganian, cel vesnic in cautare de vorbe de duh. Il bate usor pe spate pe Ursache, vicele ASF, si se aseaza pe propriul scaun.In tot acest timp, Bichi continua. "Supravegherea macroprudentiala se refera strict la institutiile financiare si de riscul care poate sa apara la nivelul intregului ansamblu si prin corelatiile dintre institutii. Supraveghere macroprudentiala este una din principalele modalitati de prevenire in viitor a crizelor financiare. La nivelul UE exista o recomandre a Comitetului European de risc sitemic care s-a infiintat tocmai in aceasta idee si mai exista directive europene care prevad ca statele sa aiba o unitate desemnata care sa se ocupe de supraveghere macroprodentiala. Deci acesta e un comitet care reuneste reprezentanti ai autoritatilor nationale a caror activitate are implicatii asupra stabilitatii nationale. Si care Comitet nu are personalitate juridica", mai spune consilierul Guvernatorului. Da, este un semnalizator al riscurilor sistemice care vor aparea, tine sa puncteze si seful Comisiei, Leonardo Badea.Vosganian simte imediat ca e rost de o vorba de poet. "Daca inteleg bine, nu este o agentie noua ci fiecare vine ca la un picnic, cu responsabilitatile lui de acasa si discuta impreuna ansamblul", zice armeanul, privind catre ceilalti membri ai Comisiei.Badea propune votul favorabil proiectului. Toata lumea e de acord. Dar intervine Bichi: Domnule presedinte, stiti, avem niste amendamente. Pai acum? De ce nu le-ati depus pana azi?intreaba Badea. Proiectul e de ceva timp in portofoliul Comisiei...adauga Badea.Vosganian s-a plictisit deja: "Daca are amendamente sa le depuna la Comisie si le discutam intr-o sedinta viitoare", decide armeanul.Bichi se precipita. "Stiti, in art. 6 aliniatul 2 se spune ca presedintele Comitetului este Guvernatorul BNR, iar daca acesta se afla in imposibilitate, inlocuitorul sa fie desemnat de Consiliul General. Noi propunem ca locul Guvernatorului, daca e in imposibilitate, sa fie preluat de prim viceguvernator si abia daca nici acesta nu poate, sa fie ales un inlocuitor de catre Consiliu.E miercuri si e deja tarziu. Unii pesedisti au iesit din sala, mascand ca discuta la telefonul mobil. Ceilalti membri ai comisiei de buget sunt de acord in unanimitate si voteaza in consecinta introducerea aliniatului cerut de BNR. Daca Isarescu nu poate, Florin Georgescu va fi noul Isarescu.Am mai avea un amendament, zice Bichi. "Cel putin unul dintre reprezentantii MFP sa fie la nivel de ministru. Adica nu orice angajat, pentru ca in caz de criza bancara", zice Bichi. " Da, mi se pare logic", sare si seful Comisiei, Leonardo Badea.Dupa care, ochii acestuia se dilata si anunta Schimbarea! "Acum ma uit bine: noi discutam de fapt aici o cerere de re-examinare aici! Nu avem voie sa facem altceva!. Motivele pe care le-a prezentat Presedintele nu tin de ceea ce am facut noi aici. Chiar daca am aprobat amendamente, trebuie sa ne oprim. Supun votului ca nu putem depune amendamente. Noi putem respinge sau accepta solicitarile Presedintelui. Am fost deturnat, dar bine ca mi-am revenit", zice Badea, cu ochelarii cazuti de pe nas. Discutiile acestea trebuia facute inainte de a fi trimisa legea la promulgat. Multumesc d-le Consilier pentru timpul dumneavoastra.Bichi se ridica, isi imbraca jacheta , isi strange hartiile si pleaca trist. Sigur se va gasi o solutie, in final...Cand am parasit sala, din cele 5 sticle de apa plata, se consumase doar una. Din care jumatate am consumat-o personal. Estimarile membrului comisiei era clar eronata. Dar si omul avea la randul lui dreptate: orice experienta nereusita e o trisare a sansei.