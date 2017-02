Panama lucreaza cu Parisul pentru a parasi lista paradisurilor fiscale

Cancelaria panameza a anuntat vineri ca o delegatie franceza a Ministerului Economiei si Finantelor a mers in Panama saptamana aceasta pentru discutii asupra diferentelor intre cele doua tari in materie fiscala.Franta cere ca tarile din America Centrala sa indeplineasca o serie de criterii inainte de a fi scoase de pe lista paradiscurilor fiscale. Panama fusese scoasa de pe aceasta lista in 2012 insa a fost reintrodusa dupa izbucnirea scandalului Panama Papers.Milioane de documente au fost scurse din biroul de avocatura Mossack Fonseca si publicate in 2016 au scos la lumina sume mari de bani ascunse de lideri politici, sportivi sau personalitati din lumea spectacolului prin inetrmediul societatilor offshore.Cele doua tari au convenit sa "continue sa munceasca impreuna" iar asta va face obiectul unei noi intalniri la Paris in 2017.Panama si-a manifestat speranta de a "disparea pe termen scurt de pe lista tarilor non-cooperative in materie fiscala".