Specialisti: Proiectul "Cota 0 de TVA" sprijina firmele, dar atentie la eventuale intentii ascunse! Sa vezi cereri de rambursari de TVA  din martie!, atrage atentia un consultant fiscal

Consultantii fiscali consultati de HotNews.ro cu privire la proiectul depus de Liviu Dragnea in Senat , proiect care prevede introducerea unei cote zero de TVA pentru servicii de publicitate, pentru vanzarea de locuinte la persoanele fizice sau pentru materialele agricole, spun ca, in principiu, orice reducere de taxe sprijina firmele, dar trebuie sa fim atenti la eventuale intentii ascunse. Deocamdata, mai spun consultantii fiscali, este un proiect de lege care poate suferi modificari de substanta pana sa devina act normativ. Ei au explicat si cum e cu aceasta cota zero de TVA."E interesant ca se introduce cota de TVA de 0%, spune Cristian Rapcencu, lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti, dar si expert contabil autorizat si expert contabil judiciar."Dar, adauga Rapcencu, trebuie retinut ca acele operatiuniDiferenta este urmatoarea, spune Rapcencu: Inchirierea de cladiri, de pilda, poate fi facuta in regim de scutire de TVA sau optezi pentru taxare operatiunilor respective.Daca o entitate a cumparat o cladire cu TVA (inainte de 1 ianuarie 2016) sau cu taxare inversa (dupa 1 ianuarie 2016) si apoi o inchiriaza fara TVA (in regim de scutire), atunci trebuie sa ajusteze TVA dedusa la achizitia cladirii. Adica, sa isi diminueze TVA deductibila ceea ce rezulta intr-o TVA de plata catre stat...Dar la livrarile de locuinte, servicii agricole si servicii de publicitate se introduce TVA 0%. Adica o entitate construieste o cladire cu apartamente, isi deduce TVA, iar la vanzare nu colecteaza TVA.Dar operatiunea nu e scutita fara drept de deducere, ci este taxabila cu cota de 0%...Deci entitatea isi deduce TVA si nu ajusteaza acest TVA. Il pastreaza si are inclusiv drept de rambursare a sumei...Este o facilitate fiscala importanta pentru entitatile din aceste domenii si intotdeauna vor exista speculatii ca masurile au fost sau nu date cu dedicatieIntr-o maniera mai "fiscal-duvovniceasca" scrie si Adrian Benta, intr-un text transmis sambata HotNews.ro. "Preasfanta Biserica a Fiscalitatii are multi slujitori ce aplica tainele Evangheliei fiscale cu mai multa sau mai putina deprindere. Importanta este insa lumina ideii calauzitoare iar scribii cu state vechi de modifica ale hrisoavelor domnesti, afla-vor textul potrivit.Din perspectiva cotei 0% la TVA pentru servicii de publicitate, pentru vanzarea de locuinte la persoanele fizice sau pentru materialele agricole, se vor gasi resurse bugetare ca sa acopere deficitul. Unde sunt circa 50 miliarde credite de angajament, adica deja aprobate imprumuturi viitoare, se vor mai afla inca cateva si pentru aceste noi reduceri. Asa ca sunt foarte bine venite reducerile de taxe pentru aceasta natiune iubitoare de drept si istovita de cele trecatoare prin memoria scurta.]Din punctul de vedere a tehnicii legislative, cota 0% de TVA poate fi doar o inventie Romaneasca, pentru ca orice numar inmultit cu 0 da tot 0 si nu poate fi o cota. Insa aceasta este doar o galceava pornita din vibrarea ezoterica a gintei patriarhale exhaustive pentru ca solutia scribilor perceptori este clara cristal.Vor incadra aceste tranzactii la cele scutite de TVA. Fie scutire cu drept de deducere, cand furnizorul mai primeste o compensatie pentru TVA de la achizitii, print-o nemiloasa restitutio, fie scutire fara drept de deducere, cand furnizorul primeste o traditionala teapa. Actuale scrieri si viitoare scripturi ocupa-vor locul lor, la art. 292 sau 294 din Codex Taxarium mult laudatum el la adoptare in 2015 cu multiple schimbari de enervare regasite dupa.Desigur, Marea Carte Perceptia Comunitaria Alba Directiva no 112/2006 pentru taxarium indirectium zisa sistem Comun al TVA, citeaza pe inteleptii ce spun ca nu poti avea o cota mai mica de 5%, pentru neducere in derizorium a TVA. Insa a noastra natiune a gasit solutii si pentru alte mai dificile canoane, vezi acciza la palinca, cand fie a cerut iertaciune Inaltei Cetati, fie a ocolit subiectul si a scris mistocareste", scrie Adrian Benta.....Avem prin urmare trei propuneri principale, noteaza si consultantul fiscal Cornel Grama."1. TVA 0 - in agricultura ( la ingrasaminte , pesticide , seminte , servicii utilizate in domeniul agricol ;2. TVA 0 : la livrari de locuinte catre persoane fizice inclusiv terenul pe care sunt construite, catre camine de batrani , case de copii3. TVA 0 : la serviciile de publicitate prin mass-mediaAcestea au fost introduse ca si c̲o̲t̲ă ̲r̲e̲d̲u̲s̲a̲ ̲d̲e̲ ̲T̲V̲A̲ ̲0̲%̲ pe langa cota redusa de 9% nu ca si operatiuni scutite fara drept de deducere ce sunt la art 292 alin (1) si (2).Prin urmare nu se aplica pro-rata pentru aceste livrari , fiind operatiuni taxabile cu cota redusa de TVA 0%.Asta ce inseamnă ?Păi faptul ca ai drept de deducere la achizitiile efectuate pt constructia locuintei , casei etc si livrarea se face cu cota redusa de TVA 0% .Asa ca un dezvoltator imobiliar va avea TVA de recuperat la toata constructia .Daca erau introduse la art 292 ca si operatiuni scutite de TVA atunci deducerea se facea pe baza pro-ratei adica 0% ,deci nimic.Sa vezi cereri de rambursari de TVA din martie!", atrage atentia consultantul fiscal clujean."Proiectul de lege are in vedere introducerea unor facilitati fiscale in domeniul TVA: (...) aplicarea cotei zero de TVA pentru livrarea de locuinte catre persoane fizice, livrarea de constructii destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari, case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap, livrarea de cladiri catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei", explica Dragnea in proiectul depus la Senat.Președintele Camerei Deputaților subliniază că, în prezent, este aplicată o cotă standard de 19% TVA în cazul serviciilor de difuzare de publicitate prin mass-media, el propunând ca și în acest domeniu cota TVA să fie tot de 0%."Pentru susținerea agriculturii, se propune reducerea de la 9% în prezent la 0% a cotei TVA pentru cele mai importante inputuri: livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol. Măsura va contribui la reducerea rambursărilor de TVA datorate în principal aplicării taxării inverse pentru livrarea unor produse agricole și îmbunătățirea fluxurilor financiare în acest sector", apreciază Liviu Dragnea.