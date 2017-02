Premierul Sorin Grindeanu l-a numit pe Catalin Cosmin Olteanu in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice. 'Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Catalin Cosmin Olteanu se numeste in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice', potrivit deciziei premierului publicata in Monitorul Oficial. Anterior, Catalin Cosmin Olteanu a ocupat functia de secretar de stat in Ministerul Economiei, din 2014 pana in prezent.