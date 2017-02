Cumparatorii institutionali de puncte ANRP vin cu oferte concrete si transparente

Articol sustinut de Alpha Quest

Pana in prezent s-au emis 2,2 miliarde de puncte, iar cele mai noi estimari, facute pe baza dosarelor aflate in lucru, arata ca vor mai fi acordate circa 3,5 miliarde de puncte. In conditiile in care valoarea nominala a unui punct este de un leu, cumulat, se poate ajunge la o piata de 5,7 miliarde de lei. E un nivel la care se va atinge insa intr-un timp indelungat. Din 2017 incep platile si, potrivit legii, detinatorii de puncte au dreptul sa primeasca 20% din valoarea totala a despagubirii pe an. Teoretic, conversia s-ar face in cinci ani. Practic, este putin probabil ca termenele sa fie respectate. In situatia unor constrangeri bugetare, cand guvernul se confrunta cu un nivel ridicat al cheltuielilor, acordarea despagubirilor poate fi amanata. Iar experienta de pana acum sugereaza ca un astfel de scenariu e mai mult decat posibil.Acest sistem de despagubire a fost stabilit prin Legea 165 din 2013, care prevede, pe langa dreptul la compensare in bani, si posibilitatea de a folosi punctele ANRP in cadrul unor licitatii pentru active ale statului, terenuri sau cladiri, dintr-un Fond National special creat in acest scop. Insa procedurile de constituire a acestui fond sunt intarziate si a fost nevoie de noi termene, ceea ce face ca aceasta alternativa de despagubire sa devina mai putin atractiva, chiar improbabila.Perspectiva unor plati intarziate i-a facut pe unii detinatori de puncte de despagubire sa le vanda deja, la o fractiune din valoarea lor nominala de un leu. Au preferat sa incaseze o suma mai mica decat sa astepte cativa ani. George Baesu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, estima recent ca pana la 15% din punctele acordate au fost deja vandute.In primii ani de acordare a punctelor, in 2013-2014, tranzactiile se faceau la un sfert sau o cincime din valoarea titlului. Pretul a crescut in timp, iar anul trecut tranzactiile s-au facut in jurul a 40 de bani pentru un punct ANRP.In acest context, fondul de investitii Alpha Quest deruleaza o oferta publica de cumparare de puncte la un pret prestabilit, de 50 de bani pentru un punct. Este cu 20% mai mare decat cel din piata. Fondul are disponibile 200 de milioane de lei in cadrul acestei oferte care se desfasoara in perioada 8 februarie-30 aprilie 2017. Ar fi echivalentul a 400 de milioane de puncte, in conditiile in care Alpha Quest a preluat deja din piata circa 150 de milioane de puncte."Am dorit sa eliminam haosul si lipsa de informatii transparente cu privire la modalitatea de desfasurare a tranzactiilor precum si a pretului care in trecut a avut tendinta de fi subiectiv. Trebuie precizat ca acest pret este net (in mana), iar orice alte comisioane sau taxe notariale sunt in sarcina noastra" a declarat Ovidiu Fer, reprezentantul Alpha Quest.Tranzactiile sunt parafate de un notar autorizat, iar plata se face pe loc la semnarea contractului de vanzare-cumparare, in moneda aleasa de detinatorul punctelor ANRP - lei, euro sau dolari (la cursul BNR din ziua tranzactiei). Fondul Alpha Quest cuprinde investitori din Europa Centrala si de Est. Oferta se adreseaza exclusiv detinatorilor de drept ai punctelor si nu vizeaza achizitia de dosare sau drepturi litigioase.