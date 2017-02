Alin Negrescu, KPMG: O eventuala implementare a cotei zero de TVA, urmata de o eventuala actiune din partea CE pentru anularea acesteia ar putea produce foarte multe dificultati

Existenta unei cote zero de TVA ar putea crea anumite dificultati financiare dezvoltatorilor imobiliari care, in lipsa TVA colectate de la cumparatorii persoane fizice, vor fi nevoiti sa gaseasca resursele necesare finantarii TVA aferente constructiei imobilelor, avand in vedere ca rambursarea taxei de la bugetul de stat constituie inca un proces destul de anevoios, care dureaza mult si in general implica efectuarea unei inspectii fiscale anticipate. Asadar, este foarte posibil ca in urma implementarii unei astfel de masuri sa asistam la o crestere a numarului inspectiilor fiscale ca urmare a solicitarilor de rambursare de TVA venite din partea celor care desfasoara activitate in sectorul imobiliar.

Desi in Expunerea de motive care insoteste acest proiect legislativ, introducerea cotei zero este sustinuta cu argumente care tin de aplicarea politicilor sociale, proiectul nu contine niciun criteriu care sa diferentieze aplicarea acestei cote reduse de TVA, inducandu-se asadar ideea de aplicabilitate generala tuturor livrarilor de bunuri imobile catre persoanele fizice, indiferent de valoarea/suprafata acestor si/sau de numarul bunurilor achizitionate astfel. De altfel, in prezent exista prevederi specifice privind livrarile de locuinte ca parte a politicii sociale care, in functie de indeplinirea anumitor criterii, beneficiaza de o cota redusa de TVA de 5%. Desigur, o data cu introducerea cotei zero, actualele prevederi ar urma sa fie abrogate, acestea nemaigasindu-si aplicabilitate.

Ca stat membru al UE, Romania are obligatia sa respecte prevederile legislatiei comunitare si sa se asigure ca orice modificare legislativa este in acord cu Directivele si Regulamentele europene. In acest sens, trebuie spus faptul ca Directiva 2006/112 CE privind sistemul de TVA la nivel comunitar prevede posibilitatea statelor membre sa splice cote reduse de TVA, dar acestea nu pot fi mai mici de 5% si trebuie limitate la cel mult doua. De asemenea, Directiva prevede si o lista cu bunurile/serviciile pentru care se poate aplica o cota redusa de TVA; serviciile de publicitate nu sunt incluse in aceasta lista, iar in ceea ce priveste locuintele, sunt prevazute doar cele incluse ca parte a unor politici sociale. Asadar, din acest punct de vedere, introducerea unei cote zero de TVA nu respecta prevederile Directivei Europene si in consecinta, aprobarea unor astfel de modificari legislative ar trebui efectuata numai dupa discutii prealabile cu CE care ar trebui sa aprobe o astfel de derogare. Altfel, exista riscul declansarii unei proceduri de infrigement impotriva Romaniei.

Trebuie totusi spus faptul ca in prezent exista state membre (Marea Britanie) care aplica o cota zero de TVA beneficiind de o derogare speciala din partea CE. Recent, in contextul criticilor din ce in ce mai vehemente cu privire la controlul centralizat exercitat de catre organismele europene, exista discutii cu privire la nevoia de reforma/modernizare a sistemului de TVA, avandu-se in vedere inclusiv posibilitatea statelor membre de a avea un grad de autonomie mai mare cu privire la nivelul si numarul cotelor reduse de TVA, dar fara a genera consecinte negative asupra functionarii spatiului economic comunitar.

Asadar, dincolo de intentia care sta la baza acestui proiect legislativ, este foarte important ca orice modificare a Codului Fiscal care are in vedere cotele de TVA sa fie supusa unei analize si dezbateri serioase tinandu-se cont atat de cadrul legal comunitar, de impactul bugetar direct, precum si de rezultatul/beneficiul real care ar fi generat de aceste modificari. O eventuala implementare a cotei zero de TVA, urmata de o eventuala actiune din partea CE pentru anularea acesteia ar putea produce foarte multe dificultati legate de regularizarile de TVA care ar fi necesare si desigur, s-ar crea foarte multa confuzie, noteaza in incheire Alin Negrescu.

