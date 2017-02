Executie bugetara ingrijoratoare: Veniturile din ianuarie 2017 au scazut cu 5,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut/ Incasarile din TVA s-au redus cu 24,8%

"In ceea ce priveste incasarile din TVA, acestea au inregistrat o scadere fata de ianuarie 2016 cu 24,8%, pe fondul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016, masura care s-a reflectat in incasarile incepand cu luna februarie 2016. De asemenea, rambursarile de TVA au fost mai mari cu 75 mil. lei fata de aceeasi perioada a anului precedent, reprezentand 1,2 miliarde lei", potrivit Ministerului Finantelor.S-au inregistrat cresteri fata de anul precedent la incasarile din impozitul pe salarii si venit (+24,9%), impozitul pe comert exterior si tranzactiile internationale (+10,1%), venituri din capital (+63,9%) si la contributiile sociale (+9,4%).Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2017 s-a incheiat cu un excedent de 3,0 miliarde lei, respectiv 0,37% din PIB,fata de 4,7 miliarde lei, respectiv 0,62% din PIB, inregistrat la aceeasi data a anului 2016. In prima luna din an se inregistreaza frecvent excedent. In ianuarie 2016, excedentul a fost de 0,63% din PIBPotrivit datelor Ministerului Finantelor, cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 16,2 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 3,5% fata de aceeasi perioada din anul precedent, diminuandu-se cu 0,1 puncte procentuale ca pondere in PIB. Cheltuielile de personal au crescut cu 8,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent fiind determinate de majorarile salariale acordate in a doua parte a anului 2016. respectiv aplicarea , incepand cu luna august 2016, a prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au redus cu 7,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de anul precedent cu 9,5%, fiind influentate, in principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungand la 917,5 lei (OUG 99/2016), precum si alte masuri ce au fost aprobate in timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale cum sunt: cresterea numarului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocatiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizatiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, si majorarea numarului de persoane incadrate in diverse tipuri de handicap; majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, functionari publici parlamentari, auditori ai Curtii de Conturi. Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 305,8 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB.Vezi pesau atasat documentul privind executia bugetara.