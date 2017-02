Joaca de fiscalitatea cu TVA zero. Numarul solicitarilor de rambursare de TVA va creste/ ANAF are resurse limitate de control si vor aparea intarzieri la rambursare dar si probleme ale fluxurilor de numerar (consultant)

Primul element de risc: cel legat de obtinerea derogarii din partea CE. Teoretic, Comisia Europeana are trei motive pentru a declansa infringementul



cota redusa de TVA de 0% este mai mica decat limita inferioara prevazuta de Directiva de TVA;

s-ar aplica o cota redusa de TVA pentru livrarea unor bunuri / prestarea unor servicii care nu sunt prevazute de Anexa III la Directiva de TVA (e.g. livrarea de locuinte catre persoane fizice, fara a fi impuse criterii ca acestea sa fie realizate ca parte a politicii sociale; servicii de difuzare de publicitate prin mass-media);

Romania ar aplica trei cote reduse de TVA, ceea ce este contrar prevederilor comunitare.

Al doilea risc: sufocarea ANAF-ului, si asa supra-incarcat

Al treilea risc: sa fim perceputi (in continuare) ca tara schimbarilor legislative facute peste noapte

Dupa ce consultantii din mediul privat au atras atentia ca proiectul lui Dragnea depus in Senat care prevede aplicarea unei cote zero de TVA la livrarea de locuinte dar si la serviciile de publicitate fara obtinere unor derogari din partea Comisiei Europene risca sa atraga declansarea unor proceduri de infringement, iata ca si oficiali din BIG4 sustin acelasi lucru. Luni seara, Daniel Anghel, Partener, Consultanta Fiscala, PwC Romania, sugereaza ca proiectul lui Dragnea contine prea multe elemente de risc.Ce spune Daniel Anghel:"In vederea implementarii masurilor privind aplicarea unei cote reduse de TVA de 0% este necesara obtinerea unei derogari din partea Comisiei Europene.Motivul necesitatii acestei derogari din partea Comisiei decurge din faptul ca Directiva de TVA (Directiva 2006/112 CE privind sistemul de TVA) traseaza linii clare cu privire la posibilitatea aplicarii cotelor reduse de TVA, respectiv nivelul minim al acestor cote reduse si tipurile de bunuri / servicii pentru care cotele reduse pot fi aplicate.Concret, potrivit Directivei de TVA, un Stat Membru al Uniunii Europene poate aplica maximum doua cote reduse de TVA (Romania aplica deja cotele reduse de 9% TVA, respectiv 5% TVA). Cotele reduse de TVA nu trebuie sa fie mai mici de 5% si nu pot fi aplicate decat pentru anumite livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, si anume pentru cele detaliate in Anexa III la Directiva TVA. Printre bunurile prevazute in aceasta Anexa III, in legatura cu care Statele Membre ale Uniunii Europene pot aplica o cota redusa de TVA, dar nu mai putin de 5%, se numara si livrarea, construirea, renovarea si transformarea locuintelor, dar ca parte a politicii sociale. Pe de alta parte, in ceea ce priveste serviciile de difuzare de publicitate prin mass-media, acestea nu intra in categoria serviciilor pentru care Statele Membre ale Uniunii Europene pot opta pentru aplicarea unei cote reduse de TVA.Astfel, introducerea unei cote reduse de 0% TVA pentru livrarea de locuinte catre persoane fizice, precum si pentru serviciile de difuzare de publicitate prin mass-media, fara un aviz favorabil din partea Comisiei Europene ar putea atrage dupa sine initierea unei proceduri de infringement impotriva Romaniei, din urmatoarele motive:In plus, propunerile de modificare a Codului fiscal prevad si majorarea plafonului pentru aplicarea regimului special de scutire pentru intreprinderile mici de la 220.000 lei la 300.000 lei, masura pentru a carei implementare, de asemenea, este necesara obtinerea unei derogari din partea Comisiei Europene.Implementarea acestor masuri fiscale intr-un mod defectuos, nu numai ca ar putea duce la initierea unei proceduri de infringement impotriva Romaniei, care ar putea dura in jur de doi ani, uneori chiar mai putin, dar poate atrage dupa sine si alte efecte secundare"Ce spune Anghel:"Desi realizam faptul ca implementarea unei cote reduse de TVA de 0% pentru livrarea / prestarea anumitor tipuri de bunuri / servicii ar reprezenta o facilitate pentru mediul de afaceri, totusi, ca urmare a introducerii acestor masuri, mentinand totodata dreptul de deducere a TVA aferenta investitiilor, majoritatea dezvoltatorilorimobiliari de locuinte vor intra constant in pozitie de rambursare de TVA. Astfel, numarul solicitarilor de rambursare de TVA va creste, in contextul in care, si in prezent, ANAF detine resurse limitate in privinta echipelor de control care efectueaza inspectii de TVA, generand asadar si o problema a fluxurilor de numerar la nivelul societatilor. Drept consecinta, rambursarile se vor face inevitabil cu intarziere.Mai mult, consideram ca aceste masuri fiscale trebuie analizate inclusiv din perspectiva legislatiei in materia ajutorului de stat si a concurentei, cu scopul de a evalua eventualele beneficii economice inregistrate la nivelul dezvoltatorilor imobiliari si pentru a asigura limitarea perturbarilor pietei de desfacere si comertului. In acest sens, in opinia noastra, se impun consultari prealabile cu Consiliul Concurentei si Comisia Europeana.Pe cale de consecinta, pentru ca masurile fiscale sa aduca beneficiile dorite la nivelul consumatorilor finali, implementarea acestora trebuie facuta prin respectarea tuturor prevederilor legislatiei nationale si comunitare. In caz contrar, reglementarea si implementarea acestor masuri in mod defectuos ar putea genera dezechilibre si efecte negative nedorite"Pentru o dezvoltare sustenabila si in vederea atragerii unor investitii pe termen lung, mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate si transparenta a cadrului legislativ fiscal, explica Daniel Anghel.Conform unei propuneri legislative disponibile pe pagina de internet oficiala a Senatului, se are in vedere aducerea unor modificari Titlului VII - TVA din Codul Fiscal, printre care introducerea cotei zero de TVA pentru livrarea de locuinte catre persoanele fizice si pentru serviciile de publicitate difuzate prin mass-media.