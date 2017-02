Erste Group a facut profit de 1,2 miliarde de euro si va propune plata unui dividend de 1 euro/actiune

Cresterea economica solida anticipata in pietele principale Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Romania, Croatia, Serbia si Austria si reducerea semnificativa a taxei bancare din Austria ar trebui sa fie factori de sustinere. Pe de alta parte, contextul marcat in continuare de dobanzi reduse, ne-recurenta unor efecte extraordinare precum vanzarea actiunilor VISA alaturi de potentialele pana acum necuantificabile riscuri politice ar putea sa il puna in pericol.

In 2017, evolutia pozitiva a economiei ar trebui sa se reflecte in rate de crestere (crestere reala a PIB-ului) cuprinse intre 1,5% si 4,5% in pietele principale din ECE in care activeaza Erste Group. Toti ceilalti parametri economici sunt asteptati sa evolueze de asemenea semnificativ. Ratele somajului ar urma sa scada in continuare - in Cehia si Ungaria acestea sunt deja printre cele mai reduse din UE. Se estimeaza ca inflatia se va mentine la un nivel redus, iar pozitiile competitive puternice ar trebui sa duca din nou la excedente ale contului curent. Este de asteptat ca situatia fiscala si nivelele datoriei publice sa ramana la un nivel solid. Pentru Austria, in schimb, se estimeaza o crestere mai putin dinamica, la o rata de 1,5%. Rata somajului se asteapta sa se stabilizeze in 2017 dupa ce a marcat o crestere in 2016. Per ansamblu, cresterea continua sa fie determinata de consumul intern in toate economiile, desi se asteapta ca exporturile sa aiba o contributie pozitiva in majoritatea tarilor.

In acest context, Erste Group se asteapta la o crestere de 4-6% a creditarii nete, care este necesara pentru a compensa presiunea pe marja rezultata din reinvestirea in obligatiuni suverane in actualul context marcat de rate reduse ale dobanzii. Imbunatatirea semnificativa a calitatii activelor are de asemenea un impact negativ asupra veniturilor nete din dobanzi.

Cu fiecare reducere suplimentara a portofoliului de credite neperformante - cauzata pe de o parte de vanzarile de credite neperformante dar si de imbunatatirea calitatii portofoliului - venitul net din dobanzi va scadea pe fondul unui efect de "unwinding" mai redus. Per ansamblu, Erste Group se asteapta ca, in cel mai bun caz, sa poata mentine venitul net din dobanzi la un nivel stabil in 2017. Daca mediul ratelor de dobanda ramane neschimbat, un declin moderat ar putea fi insa posibil.

Este de asteptat ca a doua componenta cheie, venitul net din taxe si comisioane, sa ramana in 2017 la aproximativ acelasi nivel ca in anul precedent. Un impuls pozitiv ar trebui sa fie dat de cresterea anticipata a cererii de credite si dinamica mediului economic. Dupa un an slab in 2016, operatiunile cu valori mobiliare ar trebui de asemenea sa creasca din nou. Se asteapta ca celelalte componente ale venitului sa ramana stabile, in cea mai mare masura, in ciuda volatilitatii venitului net din tranzactionare. In consecinta, venitul operational ar trebui sa ramana stabil in 2017 sau sa scada marginal in cazul in care cresterea creditarii va fi sub nivelul estimat.

Cheltuielile operationale sunt asteptate sa creasca cu 1-2% in 2017. Aceasta crestere a costurilor va fi in principal determinata de investitiile in IT necesare pentru a asigura viitoarea competitivitate a Erste Group si de masurile impuse de cerintele de reglementare. Noi investitii in simplificarea produselor, standardizarea proceselor sau implementarea la nivel de grup a platformei digitale George se inscriu in strategia digitala. Dupa implementarea in Austria, George va fi lansat in 2017 si in Republica Ceha, Slovacia si Romania. Generatori suplimentari de costuri sunt cheltuielile de reglementare legate spre exemplu de implementarea IFRS 9 de la inceputul anului 2018 sau de pregatirile pentru AnaCredit, un set de date cu creditele bancare la nivel european supravegheat de BCE. Prin urmare, se estimeaza ca profitul operational va scadea usor in 2017.

Costurile de risc ar urma din nou sa sprijine profitul net in 2017. Desi are un impact negativ asupra venitului net din dobanzi, contextul marcat de dobanzi reduse are un efect pozitiv asupra costurilor de risc care, spre deosebire de venitul net din dobanzi, beneficiaza suplimentar si de reducerea creditelor neperformante. Totusi, Erste Group nu se asteapta la o recurenta a minimului istoric din 2016 privind costurile de risc, de doar 15 puncte de baza din nivelul mediu al imprumuturilor catre clienti. Desi previziuni precise sunt dificil de facut in contextul actual, Erste Group estimeaza pentru 2017 costuri de risc de circa 30 puncte de baza din nivelul mediu al imprumuturilor catre clienti.

Indicatorul "alte venituri" este estimat sa evolueze in mod clar pozitiv. Desi efectele extraordinare ale vanzarii actiunilor VISA nu vor reaparea, taxa bancara in Austria va scadea semnificativ dupa plata extraordinara in valoare de 200,9 milioane EUR catre Fondul de Inovatie in 2016. Ca urmare, acest indicator se va imbunatati daca nu vor aparea alte evenimente neprevazute.

Estimand o cota de impozitare similara cu cea din 2016 si o taxa pe participatiile minoritare similara, Erste Group are ca obiectiv o rentabilitate a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10%.

Potentiale riscuri privind perspectivele sunt impactul politicilor monetare expansioniste ale bancilor centrale inclusiv dobanzile negative; riscurile politice precum cele legate de alegerile care au loc in economiile cheie ale UE, riscurile geopolitice si cele economice globale sau initiativele de protectie a consumatorilor.

Erste Group , care controleaza in Romania operatiunile BCR, a obtinut anul trecut cele mai bune rezultate din istorie. "Am inregistrat un profit net de 1,26 miliarde de euro datorita costurilor de risc mai mici determinate de o imbunatatire a calitatii activelor care a facut ca rata creditelor neperformante sa scada la un nivel de sub cinci procente", a spus Andreas Treichl, CEO al Erste Group.Treichl, care este director general al Erste Bank din 1997 si CEO al Erste Group din 2008, este considerat unul dintre cei mai buni bancheri europeni. Dealtfel, tatal sau- Heinrich Treichl- este o "legenda" a bankingului austriac. CEO-ul Erste Group va propune plata unui dividend de 1 euro/actiune."In contextul in care regiunea Europei Centrale si de Est si-a mentinut ritmul accelerat de crestere la un nivel peste media din zona euro, toate subsidiarele noastre au avut rezultate bune, contribuind la profitul net solid al Grupului. Prin urmare, am reusit sa ne crestem de peste doua ori baza de capital fata de momentul declansarii crizei financiare globale, imbunatatindu-ne semnificativ indicele capitalului comun de rang 1, la 13,4% la finalul anului. Pe baza acestor rezultate bune, vom propune plata unui dividend de un euro pe actiune catre actionarii nostri, a mai declarat Treichl.In 2017 si anii urmatori ne vom concentra asupra investitiilor care ne vor ajuta sa intelegem mai bine clientii si situatia lor individuala, inclusiv printr-o gestionare inteligenta a datelor, si ne vom preocupa sa oferim servicii bancare cu adevarat personalizate si relevante pentru ei, a mai explicat CEO-ul Erste Group.Taxele pe operatiunile bancare si financiare s-au situat la 388,8 mil. EUR (236,2 mil. EUR). Aceasta crestere s-a datorat platii extraordinare a taxei bancare introdusa de Legea austriaca privind taxarea bancilor (Stabilitatsabgabegesetz) in valoare de 200,9 mil. EUR care precede o reducere semnificativa a viitoarelor plati anuale de taxe bancare in Austria. Per ansamblu, in Austria, taxele pe operatiunile bancare au fost in valoare de 306,7 mil. EUR (128,6 mil. EUR). In Ungaria, taxele pe operatiunile bancare s-au diminuat semnificativ la 57,0 mil. EUR (84,0 mil. EUR) iar in Slovacia s-au situat la 25,1 mil. EUR (23,6 mil. EUR).In privinta pasivelor, depozitele de la clienti au crescut semnificativ - in special in Cehia, Austria si Romania - la 138,0 mld. EUR (+7,9%; 127,9 mld. EUR).