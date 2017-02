BCR a facut un profit net de 1.04 miliarde de lei in anul 2016, adica un sfert din profitul intregului sistem bancar

In anul 2016 BCR a acordat clientilor retail si corporate credite noi in valoare de 8,8 miliarde LEI.

In activitatea bancara dedicata persoanelor fizice, BCR a acordat volume noi de credite in valoare totala de 5,5 miliarde LEI, inregistrandu-se vanzari solide de credite de consum si garantate - in special datorita programului Prima Casa, in timp ce vanzarile de credite ipotecare standard au trenat din cauza legii "Darea in plata".

Pe segmentul de finantari acordate companiilor, BCR a acordat 3,3 miliarde LEI volume de credite noi. Co-finantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri europene a fost de asemenea solida, BCR detinand o cota de piata de peste 30% si un portofoliu de peste 7,7 miliarde LEI co-finantari acordate. Cresterea portofoliului de finantari corporate este sustinuta de un flux solid de afaceri de o calitate mai ridicata, in special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru si finantarea lanturilor de furnizori.



Veniturile nete din comisioane au scazut cu 2,2%, la 708,9 milioane LEI (157,9 milioane EUR), de la 725,2 milioane LEI (163,2 milioane EUR) in 2015, pe seama comisioanelor mai reduse aplicate pentru intermedierea vanzarilor de produse ale subsidiarelor, partial compensate de cresterea veniturilor din comisioane aplicate tranzactiilor bancare, ca urmare a strategiei bancii de a incuraja utilizarea canalelor electronice.

Rezultatul net din tranzactionare a crescut cu 1,9%, la 314,3 milioane LEI (70,0 milioane EUR), de la 308,4 milioane LEI (69,4 milioane EUR) in 2015.

Venitul operational a scazut cu 6,7% la 2.868,2 milioane LEI (638,8 milioane EUR) de la 3.074,9 milioane LEI (691,9 milioane EUR) in 2015, in special din cauza veniturilor nete din dobanzi mai reduse, si a unui venit mai scazut din comisioane si speze, partial compensate de un rezultat din tranzactionare mai ridicat.

Cheltuielile administrative generale in 2016 au ajuns la 1.570,5 milioane LEI (349,8 milioane EUR), mai mari cu 3,8% comparativ cu 1.513,4 milioane LEI (340,5 milioane EUR) in 2015. Ca atare, raportul cost-venit a avansat la 54,8% in 2016, fata de 49,2 % in 2015.



In anul 2016 s-a inregistrat o eliberare neta de provizoane in valoare de 280,0 milioane LEI (62,4 milioane EUR), fata de o eliberare neta de 73,0 milioane LEI (16,4 milioane EUR) in anul 2015, datorita eforturilor de rezolvare a portofoliilor de credite neperformante cuplate cu succesul masurilor de imbunatatire a calitatatii portofoliului.

Rata NPL de 11,8%, la 31 decembrie 2016, a fost semnificativ mai mica fata de 20,2% la 31 decembrie 2015, in pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinata de recuperari, vanzari de portofolii NPL si scoateri in afara bilantului. Rata de acoperire cu provizioane a NPL s-a situat la nivelul de 85,3%, aceasta situandu-se la un nivel foarte bun de 121%, incluzand valoarea garantiilor.

Rata de adecvare a capitalului conform standardelor locale (doar banca) in decembrie 2016 se afla la nivelul de 21,8%, semnificativ peste cerintele obligatorii ale Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, Rata de adecvare a capitalului calculata in conformitate cu standardele de raportare IFRS de 19,9% (Grup BCR), in decembrie 2016, arata clar puternica adecvare a capitalului BCR si sustinerea sa continua de catre Erste Group.

Depozitele de la clienti au crescut cu 13,2% la 48.235,2 milioane LEI (10.626,8 milioane EUR) la 31 decembrie 2016, fata de 42.626,0 milioane LEI (9.422,2 milioane EUR ) la 31 decembrie 2015, multumita dezvoltarii pozitive a depozitelor retail si corporate. Depozitele clientilor raman principala sursa de finantare a BCR, in timp ce banca beneficiaza de surse de finantare diversificate, incluzand compania mama.

BCR se concentreaza pe creditarea in lei, cu scopul de inversa pe termen mediu si lung mixul de valute din portofoliul de credite in favoarea monedei locale si pentru a utiliza la maximum capacitatea de auto-finantare in lei.

Cea mai mare banca locala, BCR, a anuntat marti obtinerea unui profit net de peste un miliard de lei, adica un sfert din profitul intregului sistem bancar pe anul trecut. In 2015, profitul BCR a fost de 919 milioane lei, dupa pierderi record de 2,4 miliarde lei in 2014, ca urmare a recunoasterii creditelor neperformante. Rata creditelor neperfomante a scazut la 11,8% fata de 20,2% in decembrie 2015; gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane s-a ridicat la 85,3% in decembrie 2016. Dealtfel, 4 banci din sistem- BCR, BRD, BT si Unicredit cumuleaza profituri de 3.4 miliarde de lei , adica 80% din profitul tuturor celor 37 de banci din Romania."Sunt, mai intai de toate, recunoscator clientilor si angajatilor nostri pentru increderea lor. Plecand de la acest aspect, as dori sa evidentiez doua realizari simple ale BCR in anul 2016: in primul rand, am continuat sa ne concentram pe clienti si afacerile cu acestia, iar in al doilea rand am continuat sa investim in infrastructura proprie pentru a oferi servicii mai conveniente, mai fiabile si mai accesibile. Privind inainte, aceasta este strategia corecta pentru noi. Gratie unui actionar majoritar devotat, ce ne-a sprijinit pe parcursul intregului ciclu economic, contam in acest moment pe un bilant puternic si o capitalizare solida, care ne permit sa extindem intermedierea financiara in intreaga tara.Suntem o banca romaneasca detinuta de un actionar majoritar strain, iar acest fapt ne face cu atat mai mult un promotor al nevoii ca Romania sa avanseze pe lantul de valoare economica adaugata de la nivel global. Cheia pentru a face fata acestei provocari se afla mai presus de orice in incurajarea capitalului local si international sa se acumuleze, sa produca valoare si sa stimuleze potentialul intelectual si antreprenorial al Romaniei. Vom fi un jucator activ, in cadrul tuturor initiativelor menite sa dezvolte competitivitatea si prosperitatea Romaniei, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.