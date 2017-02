Treichl, CEO Erste Group, intrebat daca va achizitiona in 2017 vreuna din bancile din Romania scoase la vanzare : Active da, banci nu!

​Principial vorbind, as spune ca nu suntem interesati in acest moment de achizitia vreunei banci din Romania, indiferent ca ar fi vorba de banci cu capital grecesc fie despre alte banci. Poate doar de active bancare, a spus marti Andreas Treichl, CEO-ul Erste Group, care opereaza cea mai mare banca locala- BCR. Treichl a participat la un briefing de presa cu ocazia anuntarii rezultatelor financiare pe 2016, briefing in cadrul caruia a abordat mai multe scenarii de actualitate- de la tema multinationalelor care fac rau economiei pana la scenariul in care politicienii romani ar urma exemplul altor state si ar impune o taxa pe operatiunile sistemului bancar."Chiar daca as vrea sa cumpar ceva, mai intai i-as cere voie lui Peter Bravek (chief operating officer- mana dreapta a CEO-ului), iar daca el ar spune nu, ar ramane nu. Schimbarea rolului COO-ului s-a schimbat dramatic in ultimii 10 ani. Acum 10 ani nu l-as fi intrebat pe Peter ce sa fac, dar as fi facut o prostie. Acum ma consult cu el si ma felicit pentru asta. Raspunsul final este nu. Active da, banci nu!", a mai spus Treichl.Cat despre piata bancara romaneasca, Treichl este multumit de pozitia pe care BCR o ocupa: "In Austria avem 20% cota de piata si avem credite acordate de 39 de miliarde de euro la o populatie de 8 milioane de locuitori. In Romania avem 20% cota de piata si avem acordate credite de 7 miliarde de euro la o populatie de 20 de milioane. In Cehia, avem o cita de piata de 30%, avem 21 de miliarde acordate. Intrebarea pe care trebuie s-o punem este: Unde vrem sa ajungem ca banca? Mai ales ca vom sarbatori peste doi ani cea de-a doua suta aniversare si vrem sa fi siguri ca vom ajunge si la aniversarea cu numarul 300", a spus Treichl.Politicienii au apetit la risc, a mai spus bancherul austriac. Tema multinationalelor este o tema falsa. BCR este o banca romaneasca, trebuie spus foarte clar acest lucru. 99% din angajatii bancii sunt romani, e cel mai mare finantator al economiei si nu cred ca politicienii din Romania sunt atat de iresponsabili incat sa se joace cu acest lucru.Cu privire la un scenariu in care politicienii romani ar impune o taxa pe banci, similara cu cea care exista in alte state din Europa, Treichl a spus: Daca vor sa o puna, n-au decat. Suntem deja obisnuiti cu asemenea reglementari si le vom face fata. Numai ca de regula acolo unde aceste taxe au fost introduse, economiile nu au performat. Ba chiar s-a redus cresterea potentiala. Repet, pot sa puna ce taxe vor. Dar daca sunt rezonabili, n-o vor face!", a mai spus Treichl.Reamintim ca Erste Group a anuntat marti cel mai mare profit din istorie, de 1.26 miliarde de euro, iar BCR un profit net de peste un miliard de lei.