Romania a fost campioana regionala la vanzarea de credite neperformante. Pretul mediu de vanzarea a fost de 11% din valoarea portofoliului (raport Deloitte)

Romania a fost campioana Europei Centrale si de Est la vanzarea de portofolii de credite neperformante (NPL), cu tranzactii incheiate in valoare de 3,5 miliarde euro in 2015 si 2016, arata raportul anual Deloitte NPL StudyPiata vanzarilor de neperformante a crescut si ea pe masura, Romania fiind cel mai activ jucator din regiune. Preturile medii de vanzare ale portofoliilor de credite (in retail cel putin) nu s-au schimbat intre 2014 si 2015, acestea fiind mai mici decat preturile medii din Polonia, Republica Ceha si in Slovacia, mai exact in jur de 11%, precizeaza raportul.Europa Centrala si de Est a beneficiat de un interes crescut al investitorilor si de o activitate bancara mai intensa datorita imbunatatirii conditiilor economice si a cresterii provizioanelor in cateva tari din regiune ca urmare a exercitiului de Evaluare a Calitatii Activelor (AQR). Cele mai multe tranzactii incheiate au avut loc in Romania (37%), urmata de Ungaria (24%), Polonia (11%) si Slovenia (9%).Rentabilitatea sectorului bancar roman a fost a patra din regiune, iar bancile din Romania au scos o cantitate considerabila de credite neperformante din bilanturile lor in perioada 2014-2015, ducand rata NPL la 13,6% in 2015, ceea ce era in jurul mediei regiunale. BCR si BRD , prmele doua cele mai mari banci, aveau o pondere a creditelor neperformante de 20,2% si respectiv 17,1%, indicand faptul ca era loc suficient pentru a face o curatenie suplimentara a portofoliilor. Profiturile nete ale jucatorilor din piata romaneasca erau siele foarte concentrate. Primele 3 banci fceau 86% din profitul intregului sistem bancar.In 2016, investitorii in portofolii de credite neperformante din anumite tari europene au aratat un interes mai mare pentru portofoliile de credite retail ipotecare, iar aceasta tendinta va continua si in 2017. Portofoliile corporative tranzactionate in Europa Centrala si de Est au urcat pana la valoarea de 4,8 miliarde euro in perioada 2015 - 2016, in timp ce portofoliile care includ imprumuturi imobiliare si de consum au atins valoarea de 1,6 miliarde euro."In 2017 bancile romanesti vizeaza micsorarea ratei NPL de 10% inregistrata la sfarsitul anului 2016, astfel ca vor tinti reducerea diferentei dintre nivelul actual si media europeana de 5%. In acest context, ma astept sa vad patru pana la cinci tranzactii cu credite neperformante in acest an, fiecare cu valori nominale de cateva sute de milioane de euro", a spus Radu Dumitrescu, Partener Deloitte Romania si coordonator al ramurii dedicate serviciilor de fuziuni si achizitii si serviciilor de reorganizare din cadrul departamentului de consultanta financiara."Creditele neperformante corporative si retail ipotecare vor ramane in continuare vedetele tranzactiilor in Europa Centrala si de Est. Ne asteptam ca tendinta de crestere a tranzactiilor cu credite neperformante retail ipotecare inceputa in 2016 sa continue si in 2017".Mediul macroeconomic a sustinut cresterea pietei creditelor neperformante din regiune: produsul intern brut a crescut in toate cele douasprezece tari analizate, avand un impact pozitiv indirect asupra capacitatii de plata a clientilor persoane fizice, cat si asupra clientilor persoane juridice. De asemenea, piata imobiliara s-a imbunatatit si ne asteptam ca aceasta tendinta sa continue in urmatoarea perioada, in timp ce in zona de reglementare exista tendinta de a inlatura obstacolele din procesul de vanzare a creditelor neperformante. Ultima directiva a Bancii Centrale Europene stipuleaza reguli de raportare cuprinzatoare in cazul bancilor care inregistreaza in bilanturile lor volume mari de credite neperformante.Concluzii principale ale raportului Deloitte NPL Study:Deloitte a intermediat tranzactii cu portofolii de credite bancare in valoare de peste 400 miliarde euro la nivel global, reprezentand atat cumparatorii, cat si vanzatorii de portofolii. In ultimii trei ani, Deloitte a oferit consultanta clientilor din Europa Centrala si de Est cu privire la active de peste cinci miliarde euro.A cincea editie a raportului Deloitte NPL Study analizeaza pietele de NPL din douasprezece tari: Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia si Slovenia.