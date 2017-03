Banca Europeana de Investitii a acordat Romaniei in 2016 finantari de peste 1 miliard de euro: Peste 700 de milioane, co-finantari pentru infrastructura

"Anul 2016 a fost un an de succes pentru BEI in Romania, unde am incheiat operatiuni de peste un miliard de euro. In plus, pe langa imprumuturi, departamentul nostru de asistenta tehnica ne-a ajutat sa identificam si sa dezvoltam proiecte potrivite pentru a primi finantare. Vom continua sa ne concentram in viitor pe investitii ce vor contribui la dezvoltare si ocuparea fortei de munca, accelerarea absorbtiei fondurilor europene si imbunatatirea standartului de viata al cetatenilor romani", a declarat Andrew McDowell, vicepresedintele Bancii Europene de Investitii.BEI, prin co-finantarea proiectelor pe fonduri europene, a acordat finantari pe termen lung in valoare totala de 760 de milioane de euro pentru proiecte prioritare in domeniul infrastructurii in cadrul exercitiului financiar 2014-2020 al UE.Potrivit unui comunicat de presa, BEI noteaza ca a acordat finantare de circa 360 de milioane de euro pentru investitii cu potential de crestere ce vizeaza competivitatea, capitalul uman si infrastructura la scara larga, concentranduse pe invetitii in domeniul energiei, imbunatatirea mediului, cercetare, dezvoltare si inovare, tehnologia informatiei si comunicatiilor, ocupartea fortei de munca, facilitati educationale si sociale.Alte 300 de milioane de euro au fost acordate in sprijinul proiectelor prioritare pentru mediu in sectoarele de management al apei si a deseurilor, contribuind la protectia mediului si a climatului.Banca Europeana de investitii mai detaliza ca a sustinut investitiile pe domeniul energiei in centrele urbane si ca a imprumutat in total circa 57 milioane de euro primariilor din sectoarele 2, 4 si 6.In anul 2016, Banca a finalizat imprumuturi de 305 milioane de euro in parteneriat cu sapte institutii partenere, imbunatatind in continuare accesul la finantarea IMM-urilor si a finalizat programul de 206 milioane de euro atribuit IMM-urilor romanesti, o initiativa sustinuta de BEI Group, Comisia Europeana si Guvernul Romaniei.BEI mai anunta ca a acordat imprumuturi si pe sectorul agricol si a acordat consultanta pentru Ministerul Sanatatii din Romania pentru construirea a trei spitale regionale din Iasi, Cluj- Napoca si Craiova.---Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda finantari pe termen lung pentru proiecte, garantii si consiliere in vederea promovarii obiectivelor Uniunii. Ea sprijina proiecte atat in cadrul UE, cat si in afara UE. Actionari sunt statele membre ale UE. BEI este actionarul majoritar al Fondului european de investitii (FEI) si constituie impreuna cu acesta Grupul BEI. In cadrul Planului de investitii pentru Europa propus de Comisie, Grupul BEI face parte dintr-o strategie mai larga menita sa acopere deficitul de investitii usurand investitorii de unele dintre riscurile inerente proiectelor. ( Detalii In fiecare an, o comisie a Parlamentului European evalueaza activitatile BEI si prezinta un raport in cadrul sedintei plenare, la care este invitat presedintele BEI.La 28 aprilie 2016, Parlamentul a adoptat o rezolutie referitoare la Raportul anual al BEI pe 2014. Potrivit rezolutiei, programul de investitii al BEI ar trebui sa sprijine obiectivele politicilor UE, acordand prioritate investitiilor pentru accelerarea redresarii economice si sporirea productivitatii, prin promovarea ocuparii fortei de munca in randul tinerilor, a inovarii si a IMM-rilor, prin consolidarea sustenabilitatii mediului si masurile de combatere a schimbarilor climatice si prin promovarea coeziunii si convergentei economice si sociale. Parlamentul a salutat noul FEIS, subliniind necesitatea ca FEIS sa functioneze in mod eficient, pe deplin transparent si echitabil.Rezolutia a reamintit ca garantia pentru FEIS este menita sa permita BEI sa isi asume mai multe riscuri, mentinandu-si ratingul AAA; Parlamentul a indemnat, de asemenea, BEI sa evalueze in mod serios impactul financiar, social si de mediu al initiativei privind obligatiunile pentru proiecte, sa actualizeze dimensiunea externa a interventiilor BEI si sa sporeasca guvernanta, transparenta si cadrul de control al BEI.