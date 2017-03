Somajul a coborat in  ianuarie la 5.4%

In luna ianuarie 2017, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,4%, au anuntat joi reprezentantii Institutului National de Statistica. Rata somajului in luna ianuarie 2017 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata de luna precedenta (5,5%), iar somajul barbatilor a fost cu 0,9 puncte procentuale mai mare decat cel inregistrat in randul femeilor.Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna ianuarie din anul 2017 a fost de 488.000 de persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (493.000 de romani), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (582.000 de persoane).De mentionat ca potrivit cifrelor Eurostat, in Romania valoarea fondurilor guvernamentale alocate pentru sustinerea politicilor publice in domeniul fortei de munca (ex.: politici pentru reducerea somajului, prevenirea pierderii locurilor de munca, incurajarea persoanelor inactive sa intre pe piata fortei de munca etc.),corespunde unei ponderi de 0,224% din PIB, ceea ce plaseaza tara noastra pe ultimul loc in Uniunea Europeana, fiind devansata inclusiv de Lituania (0,428%), Bulgaria (0,621%) sau Grecia (0,858%).