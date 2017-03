BCR Banca pentru Locuinte a obtinut la Curtea de Apel Bucuresti o sentinta care anuleaza decizia Curtii de Conturi

BCR Banca pentru Locuinte (BCR BpL) a obtinut la Curtea de Apel Bucuresti o sentinta care anuleaza decizia Curtii de Conturi, privind acordarea primei de stat, fapt ce dovedeste ca banca a respectat legea romaneasca a bancilor de locuinte (sistemul de economisire-creditare in sistem colectiv pentru scopuri locative), precum si practica europeana, au transmis joi reprezentantii BCR BpL.Curtea de Apel Bucuresti a dat castig de cauza BCR Banca pentru Locuinte, prin sentinta pronuntata pe data de 1 martie a.c., in ceea ce priveste faptul ca legislatia actuala nu obliga la justificarea utilizarii pentru domeniul locativ pe clientii care au economisit minimum 5 ani, iar creditarea in sistemul colectiv al economisirii-creditarii este numai o optiune a clientului, nu o obligativitate, precum si in legatura cu faptul ca persoanele fizice minore ori cele in varsta de peste 65 de ani sunt eligibile sa primeasca prima de stat.Dupa ce un control al Curtii de Conturi facut la finele anului 2015 la cele doua banci pentru locuinte care opereaza in Romania a blocat intreg sistemul de economisire si creditare in sistemul locativ, un grup de parlamentari au venit cu o initiativa legislativa care sa re-porneasca sistmul Bauspar, si asa insuficient dezvoltat in Romania.Practic, cele doua BpL-uri locale (Raiffeisen BpL si BCR BpL) nu au mai incheiat in 2016 niciun contract nou, acesta fiind deja un an pierdut.Deocamdata proiectul de lege este la Comisia de Buget a Camerei, care asteapta un punct de vedere al Guvernului, urmand sa reia discutiile finale si apoi trimiterea in plen a proiectului.