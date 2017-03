Lazea, BNR: Referitor la scenariul Europei cu doua viteze, atitudinea noastra ar trebui sa fie de incurajare si ambitionare

"Opinia mea este ca scenariul acesta, al Europei cu doua viteze- al treilea din cele cinci evocate de Claude Juncker- nu inchide usile niciunei tari terte. Acest lucru nu pare sa se fi inteles foarte bine in Romania. Depinde asadar numai de eforturile si demersurile depuse de aceste tari terte de a intra in nucleul dur. Si cand ma refer la nucleul dur, nu discut doar despre Eurozona, ci si despre spatiul Schengen. In mod normal, atitudinea noastra ar trebui sa fie de incurajare, nu de descurajare", a spus vineri pentru HotNews.ro Valentin Lazea, economistul sef al Bancii Nationale. Lazea a precizat ca pozitia sa este una personala, care nu angajeaza in vreun fel institutia pe care o reprezinta."Sa nu uitam ca decizia este una politica. Problema e complicata de faptul ca pentru eventuala aderare a la zona euro trebuie ca toata lumea trebuie sa-si faca temele. Si subliniez:toata lumea! Nu este doar o decizie, cum inca se mai crede la noi, care apartine doar Bancii Nationale, care tipareste niste bancnote...Toate sectoarele economiei trebuie sa se aduca pe sine la parametrii competitivi si comparabili europeni. Ceea ce sigur, cu ne pot face de azi pe maine. Noi indeplinim foarte putine dintre criteriile reale de aderare: nivelul PIB/capita, structura economiei, gradul de deschidere., ca sa nu mai vorbesc despre disparitatile regionale, energointensivitatea eoconomiei. Dar ideea este sa ne ambitionam si sa ne facem temele cu totii", a mai spus Lazea.Disputa legata de o Europa cu doua viteze s-a intensificat in ultimele saptamani in special din cauza unei rezolutii aprobata de Parlementul European, care ar fi urmat sa contureze diferentieri intre statele din zona euro si cele din afara acestei zone.