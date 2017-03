Enache Jiru (Finante), favorit in cursa pentru functia de viceguvernator BNR

Actualul secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice Enache Jiru este unul dintre favoritii pentru ocuparea functiei de viceguvernator BNR, post ramas vacant ca urmare a demisiei lui Bogdan Olteanu, in toamna trecuta, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse convergente apropiate procesului.Enache Jiru (52 de ani) si-a inceput activitatea profesionala in toamna anului 1990, la Ministerul Finantelor, ca economist, apoi, din 1991 si pana in 1997, a lucrat la Banca Nationala a Romaniei, mai intai ca economist, apoi ca sef de biroi, iar ulterior ca arbitrajist sef.Din 1998 si pana in 2000 a fost director al Trezoreriei BNP - Dresdner Bank Romania, in perioada iunie 2000 - februarie 2000 a fost vicepresedinte al CEC, ca apoi, pana la sfarsitul lui 2001, sa revina la Ministerul Finantelor ca director general al Directiei Generale a Trezoreriei statului.Din decembrie 2001 si pana in august 2004, Jiru a ocupat functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor, fiind responsabil de coordonarea activitatilor aferente managamentului datoriei publice si trezoreriei, dar si de coordonarea managementului relatiilor cu institutiile financiare internationale - Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.Dupa mai putin de un an la conducerea CEC, in perioada august 2004 ¬ aprilie 2005, Jiru a trecut in mediul privat,Din septembrie 2007, a fost, pe rand, presedinte executiv al MKB Romexterra Fond de Pensii, presedinte al Comisiei de Selectie a Administratorului pentru Fondul Proprietatea, membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al CEC Bank, consultant financiar in baza unui contract de colaborare, iar din 2012 este secretar de stat la Ministerul Finantelor.