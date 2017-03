Grindeanu, dupa discutia cu ANAF: Sunt venituri reduse in ultimele luni din 2016. Astept propuneri de reforma pe fond

Premierul Sorin Grindeanu a cerut ANAF masuri pentru o "reforma pe fond" pana saptamana viitoare, pentru cresterea gradului de colectare, scrie News.ro. "Pe mine m-a interesat in primul rand care sunt masurile pe care Ministerul Finantelor si ANAF le au pentru reforma structurala pe care mi-o doresc in cadrul ANAF, astfel incat gradul de colectare sa fie acela pe care noi ni l-am propus pentru anul 2017. N-am de ce sa fiu pesimist. Sunt anumite lucruri care au venit de anul trecut si care s-au rasfrant intr-o anumita masura pe ianuarie. Dupa, lucrurile au inceput sa vina normal, ceea ce inseamna incasari mai mari decat anul trecut, dar problema de fond e legata de reforma de fond, prioritati ale ANAF in perioada urmatoare", a spus Grindeanu, la Parlament.El a afirmat ca asteapta pana marti ca ANAF sa ii transmita modul in care vede rezolvarea acestor probleme, pentru ca institutia sa se inscrie in directiile cerute de Guvern.Grindeanu a dat ca exemplu problemele de colectare din "doua domenii sensibile", tutunul si prelucrarea lemnului, unde veniturile pe final de 2016 au fost sub asteptari."Am vorbit foarte mult si de resursa umana de la ANAF, modul in care sunt directionati spre ceea ce trebuie sa faca si pe ceea ce imi doresc si eu", a mai spus premierul, precizand ca discutiile au fost purtate si pe actualul cadru legislativ, fara a spune daca urmeaza modificari in acest sens.Intrebat daca veniturile sub prognoza afecteaza masurile pe care le are pregatite Guvernul, premierul a negat. "In niciun caz nu ne abatem de la ce ne-am propus si nici nu ne afecteaza", a spus el.Premierul Sorin Grindeanu s-a intalnit, vineri dimineata, cu ministrul Finantelor, Viorel Stefan, si cu presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Bogdan Nicolae-Stan, la Palatul Victoria. Surse guvernamentale au declarat pentru News.ro ca discutia vizeaza scrisoarea de la Comisia Europeana trimisa Guvernului in care se cer masuri pentru reducerea deficitului, estimat la 3,6%, dar si despre incasarile la buget.