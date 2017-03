Radu Craciun, despre Europa vitezelor multiple: Chiar credem ca va da cineva un pranz gratis?

"In primul rand nu sunt convins ca Europa primei viteze se va suprapune peste zona Euro. De exemplu, ma indoiesc sincer ca Grecia s-ar califica pentru a intra in nucleul dur european. Romania, chiar daca teoretic respecta criteriile de la Maastricht, din pacate prezinta o serie de slabiciuni fiscale, de guvernare, de competitivitate care o pun in imposibilitatea de a adera la euro sau la eventualul nucleu viitor al UE", explica Radu Craciun intr-un text la solicitarea HotNews.ro. Pana la urma, mai spune Craciun, noi tratam problema ca si cum e suficient sa vrem noi. "Gresit. Trebuie sa vrea si membrii existenti si am dubii serioase ca dupa experinta „Grecia” vor mai fi dispusi sa faca compromisuri", explica economistul roman."Astfel de momente ne aduc aminte ca hei-rup-urile de ultim moment nu ajuta si nu pacalesc pe nimeni. E nevoie de un proces constant de avans si pozitionare in interiorul UE desfasurat de-a lungul unei lungi perioade de timp. Ezitarile si stangaciile costa foarte mult mai ales cand pleci si cu handicapul unei aderari considerate a fi prematura la UE", considera Craciun.Pe de alta parte, mai sustine acesta, ideea solutiei unei integrari mai profunde a catorva tari din UE imi sugereaza ca unii leaderi europeni incearca din nou sa treaca europenii cu forta strada. Divergentele economice sunt tot acolo, antipatia fata de mana-forte germana este tot acolo, iar o integrare mai profunda inseamna cresterea importantei deciziilor germane intr-un grup mai mic de tari. Pe de alta parte, diferentele de politici fiscale sunt si ele neschimbate, iar integrarea mai profunda ar insemna posibilitatea transferurilor fiscale de la tari cu excedent si foarte riguroase fiscal, precum Germania, spre tari din flancul sudic cu politici fiscale mult mai relaxate. Chiar credem ca va da cineva un pranz gratis?"Din acest motiv un nucleu dur ar trebui sa presupuna si puternice afilieri culturale si principii comune de guvernanta, caz in care el ar trebui sa nu includa nu mai mult de 4-5 tari. Franta si Germania sunt, intr-adevar, cele mai importante tari ale UE, dar au suficient de multe lucruri care le diferentiaza ca sa am indoieli legate de integrarea lor mult mai profunda", conchide economistul roman in textul transmis la solicitarea HotNews.ro.Radu Craciun a fost economist sef al BCR, in prezent Presedinte Director General al BCR Pensii. Craciun este si fondatorul Asociatiei Administratorilor Independenti, dupa ce timp de 10 ani a coordonat departamentele de analiza si cercetare piata de capital de la ABN AMRO Securities (Romania) si ABN AMRO Bank (Romania), de unde a plecat ca director adjunct la Eureko, administrator a doua fonduri de pensii private.Craciun tine un foarte interesant blog pe teme economice, la adresa raducraciun.ro.