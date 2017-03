Case de amanet si publicatii online utilizeaza fara drept logo-ul BNR (oficiali BNR)

Banca Nationala a Romaniei a constatat difuzarea in spatiul virtual (pe pagina de internet a unei case de amanet dar si pe website-urile unor publicatii online), a unor informatii care pot sa induca in eroare publicul, se arata intr-un comunicat al BNR transmis vineri dupa amiaza. "S-a constatat si utilizarea de catre respectiva societate, fara drept, a logo-ului BNR", spun reprezentantii emitentului de moneda.Banca Nationala a Romaniei atrage atentia asupra faptului ca folosirea de catre entitati de tip case de amanet a unor expresii precum "Societate acreditata BNR- Bucuresti", "Societate - sub stricta monitorizare a Bancii Nationale a Romaniei", si "Societate- acreditata pentru acordarea de credite rapide de catre BNR", precum si utilizarea logo-ului sau siglei bancii centrale pentru prezentarea ori promovarea entitatilor de tip case de amanet poate induce in eroare publicul.Subliniem faptul ca, potrivit Legii nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare, entitatile de tip case de amanet sunt doar inscrise in Registrul de evidenta al BNR. Potrivit Capitolului III din Lege, Banca Nationala a Romaniei realizeaza, in fapt, monitorizarea institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general si supravegherea prudentiala a celor inscrise in Registrul special, iar institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul de evidenta nu se afla sub incidenta acestui capitol.De asemenea, Legea nr.93/2009 prevede, la art. 7. alin. (3), ca institutiilor financiare nebancare le este interzis sa foloseasca in denumire, antet sau in alte atribute de identificare, cuvinte si expresii care pot induce publicul in eroare cu privire la statutul ori la activitatile si operatiunile desfasurate.Totodata, atragem atentia asupra faptului ca utilizarea neautorizata a insemnelor grafice ale Bancii Nationale a Romaniei, de catre orice persoana fizica sau juridica, in vederea promovarii activitatii proprii se sanctioneaza in conformitate cu legea.