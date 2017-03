Laurian Lungu: Adoptarea euro in acest moment nu este o solutie atat timp cat riscul dezintegrarii zonei euro este inca unul real

"​Discutiile privind perspectiva unei Europe cu mai multe viteze au capatat o nou impuls odata cu lansarea, in aceasta saptamana, a asa numitului White Paper de catre presedintele UE. In el sunt propuse cinci scenarii potentiale de evolutie a UE pe orizontul anului 2025. Din punctul de vedere al institutiilor UE, asa cum este reflectat in Raportul celor cinci presedinti din iunie 2015, integrarea ar trebui sa continue in aceasta perioada pe cele trei directii: economica, a pietei de capital si cea politica", a explicat pentru HotNews.ro macroeconomistul Laurian Lungu.Aceasta abordare, sustine Lungu, favorizeaza implicit ideea unei Europe cu mai multe viteze prin prisma pozitiei statelor membre vis-a-vis de diverse aspecte cum ar fi cele fiscal-bugetare, apararea, piata de capital, etc. Pe fond, aceste divergente deriva din incompatibilitatile economice si de guvernanta existente intre conceptul Pietei Unice si cel al Zonei Euro (ZE). Conceptul Pietei Unice - la care se raporteaza Uniunea Europeana (UE) - necesita o arhitectura institutionala diferita fata de ZE pe diverse paliere, cum ar fi, piata fortei muncii, cea de capital, a sistemului bancar, a bugetului Uniunii, etc."Zona euro in sine este un proiect neterminat iar finalizarea acestuia necesita accelerarea integrarii economice (prin coordonarea politicilor economice ale statelor membre, de exemplu), fiscale (disciplina fiscala, transparenta crescuta), financiare (diminuarea legaturii intre riscul suveran si cel bancar) si a celei politice (imbunatarirea reprezentarii democratice). Aparent, o Europa cu mai multe viteze distinge intre ZE si UE. Insa, in practica situatia este mult mai complexa. Si pentru ZE exista mai multe scenarii de dezvoltare viitoare in functie de modelul ales - federal, descentralizare sau un hibrid intre cele doua. Pe moment, aceasta directie este neclara iar adoptarea unei variante va fi un proces indelungat care va necesita o schimbare de Tratatatului de la Maastricht. In plus, o Europa cu mai multe viteze in diverse domenii - securitate, comert, servicii financiare si bancare, buget, etc. - este deja o realitate. Romania trebuie sa adopte o strategie suficient de flexibila, care sa-i asigure un potential de crestere economica, fundamentat pe pilonii Pietei Unice. Adoptarea euro in acest moment, pe fondul temerilor generate de o Europa cu mai multe viteze, nu este o solutie atata timp cat riscul dezintegrarii ZE este inca unul real. Posibil ca urmatorul ciclul politic la nivelul ZE, cel din 2020-2021, sa aduca mai multa claritate vis-a-vis de viitorul guvernantei ZE", mai arata Laurian Lungu.