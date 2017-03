Dupa BCR BpL, si Raiffeisen Banca pentru Locuinte a obtinut in instanta anularea raportului de control a Curtii de Conturi

Dupa ce BCR Banca pentru Locuinte a primit la Curtea de Apel o sentinta care anuleaza decizia Curtii de Conturi privind acordarea primei de stat, institutia condusa de Nicolae Vacaroiu a pierdut si batalia cu Raiffeisen Banca pentru Locuinte. Curtea de Apel Bucuresti a anulat in parte Raportul de control privind controlul utilizarii subventiilor bugetare la Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A nr. 23815/ 18.09.2015, Decizia nr. 18 /10.12.2015 emisa de catre Curtea de Conturi, si Incheierea nr. 3/29.06.2016 emisa de catre Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi. Vezi aici sentinta Reamintim ca la finele anului 2015, Curtea de Conturi a dispus doua controale la cele doua banci pentru locuinte care opereaza in Romania, dispunand amenzi uriase, care daca ar fi fost achitate, ar fi insemnat practic punerea pe butuci a celor doua institutii. Diferendele au pornit de la o aparenta necunoastere a sistemului Bauspar de catre inspectorii Curtii, care au interpretat ca nelegal incheierea de contracte pe numele unor minori, desi acest lucru se practica in toata statele europene in care sistemul Bauspar functioneaza.Dupa ce discutiile dintre cele doua banci si Curtea de Conturi s-au mutat in instanta, cativa parlamentari au propus amendarea legii in baza careia functioneaza bancile sin sistemul locativ, in sensul clarificarii aspectelor discutabile, care au permis inspectorilor Curtii interpretari diferite. Proiectul ajunsese in faza finala la sfarsitul sesiunii legislative trecute, dar alegerile parlamentare au impins in aceasta sesiune raportul final al comisiei de buget al Camerei si apoi, trimiterea in plen a proiectului. Potrivit programului comisiei de specialitate din Camera Deputatilor, proiectul va fi incus miercurea urmatoare pe ordinea de zi.Cert este ca anul trecut cele doua banci nu au putut incheia niciun contract nou de economisire-creditare, cele doua institutii marginindu-se la a acorda imprumuturi.