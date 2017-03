Grecia: Bancile vor restructura credite neperformante de 5,5 miliarde de euro

Bancile din Grecia pregatesc o curatare masiva a bilanturile de stocul urias de credite neperformante (NPL) ale companiilor, evaluate la 5-5,5 miliarde de euro, transmite site-ul ekathimerini.com, citat de Agerpres. In urmatoarele luni, vor fi restructurate credite de 1,1 miliarde de euro in industria otelului, de un miliard de euro la dealerii auto, de 2-2,5 miliarde de euro in companiile hoteliere si inca un miliard de euro la furnizorii spitalelor.In acelasi timp, bancile vor continua procedura de restructurare a noua companii importante, valoarea creditelor neperformante ajungand la 1,7 miliarde de euro.Marile banci elene trebuie sa adopte mai rapid masuri pentru a-si curata bilanturile de stocul urias de credite neperformante, astfel putand sa sprijine redresarea economiei si sa puna sistemul bancar pe o baza solida, sustin analistii. Acestia avertizeaza ca incapacitatea institutiilor financiare de a reduce nivelul creditelor neperformante risca sa alimenteze incertitudinile privind capitalul bancilor elene, sa intarzie accesul lor la pietele de capital si va descuraja investitorii.Creditele neperformante au atins un nivel record in Grecia, dupa ce premierul Alexis Tsipras a introdus restrictii asupra miscarilor de capital. Analistii estimeaza ca nivelul imprumuturilor neperformante se ridica in prezent la 116 miliarde de euro (130 miliarde de dolari), mai mult de jumatate din PIB-ul Greciei.Reducerea NPL este cel mai important obiectiv al bancilor din Grecia, unele dintre ele anuntand o usoara scadere a creditelor neperformante in ultimele trimestre.Profitabilitatea bancilor elene este afectata de restrictiile asupra miscarilor de capital, de cresterea nivelului creditelor neperformante si de noile masuri de austeritate impuse in schimbul celui de-al treilea pachet de asistenta financiara pentru Grecia.Cele patru mari banci grecesti ¬ Piraeus, National Bank of Greece, Alpha si Eurobank ¬ sunt prezente si pe piata din Romania.