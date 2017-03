DOCUMENT Salariile inspectorilor ANAF scad exact cand premierul vrea colectare mai buna. Sporul de stres al inspectorilor de la Antifrauda se reduce de la 25% la 5%

Inspectorii Antifrauda isi vor vedea salariile scazute dupa ce prin Ordin al Presedintelui ANAF sporul de suprasolicitare psihica va fi redus de la 25% la 5% din salariu, au confirmat pentru HotNews apropiati ai institutiei. Reamintim ca premierul a cerut reformarea ANAF-ului, dupa ce situatia incasarilor bugetare a fost analizata unei intalniri dintre Sorin Grindeanu, ministrul Finantelor Publice Viorel Stefan si presedintele ANAF, Bogdan-Nicolae Stan.Presedintele ANAF a aratat ca totalul veniturilor bugetare colectate de Agenᅢia Nationala de Administrare Fiscala cumulat ianuarie si februarie 2017 a insumat 31.991,1 mil.lei, ceea ce reprezinta o diminuare cu doar 0,9% - indice nominal fata de perioada similara a anului trecut si in conditiile in care incasarile din ianuarie 2016 s-au realizat prin aplicarea cotei de 24% TVA, in timp ce ianuarie 2017 a reflectat colectarea TVA in cota de 20%.Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenᅢia Nationala de Administrare Fiscala in luna februarie 2017 a insumat 13.873,8 mil.lei ceea ce reprezinta o depasire cu 6,7% - indice nominal, respectiv cu 874,0 mil.lei in cifre absolute mai mult fata de perioada similara a anului 2016 (12.999,7 mil.lei), in conditiile in care cota de TVA in luna februarie 2016 era de 20 %, iar in luna februarie 2017 de 19%.Premierul a solicitat cresterea gradului de colectare a veniturilor bugetare administrate de ANAF si intensificarea masurilor de imbunatatire a conformarii voluntare. De asemenea, acesta si-a exprimat disponibilitatea in sustinerea demersurilor ANAF pentru solutionarea problemelor administrative, care afecteaza in prezent activitatea institutiei.Ca urmare a acestei analize, Presedintele ANAF, Bogdan - Nicolae Stan a convocat, luni, 6 martie, o intalnire de lucru cu conducerea Directiilor Generale Regionale ale Finantelor Publice, Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili si a Directiei Generale Antifrauda Fiscala, in vederea structurarii unui plan urgent de actiune, care urmeaza a fi adus la cunostinta prim-ministrului