Concluzii dupa intalnirea premierului cu reprezentantii ANAF: Sporul de stres va reveni la 25% dupa rectificarea bugetara/ Popririle pe conturi nu vor depasi datoriile catre Fisc

Consilierea contribuabililor pentru plata la timp a taxelor si completarea corecta a declaratiilor fiscale;

Indrumarea contribuabililor pentru accesarea platii esalonate a obligatiilor fiscale, in cazul in care nu-si pot plati la timp taxele si impozitele. Aceasta solutie permite acordarea unor facilitati cum ar fi anularea penalitatilor de intarziere, in cazul finalizarii esalonarii;

Extinderea Serviciului "Spatiul Privat Virtual" la persoanele juridice si la alte entitati fara personalitate juridica;

Flexibilizarea modalitatii de poprire pe conturi in cazul contribuabililor care sunt executati silit, astfel incat suma blocata sa nu depaseasca datoria catre ANAF;

Initierea de actiuni de control in domeniul comertului on-line;

Intensificarea controlului in scopul identificarii contribuabililor care inregistreaza in evidentele contabile facturi false.



Masuri urgente cu implementare pana la data de 15 aprilie 2017Potrivit Guvernului, in perspectiva, este avuta in vedere imbunatatirea relatiei dintre Fisc si contribuabili, prin aplicarea reglementarilor ce vor fi incluse in noua lege a preventiei, proiect aflat acum intr-o etapa avansata de elaborare in cadrul unui grup de lucru interministerial. Scopul Legii preventiei va fi prevenirea aplicarii automate a sanctiunilor pentru faptele care constituie contraventii, prin intocmirea unui plan de conformare, astfel incat sa fie acordat contribuabilului un termen in care va avea posibilitatea sa corecteze neregulile constatate si sa se conformeze dispozitiilor legale.Un alt subiect discutat a vizat situatia acordarii sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica personalului antifrauda din cadrul ANAF. Presedintele ANAF, Bogdan Nicolae Stan, a comunicat premierului ca masura reducerii acestui spor este una strict temporara.Seful Executivului a precizat ca sustine activitatea angajatilor ANAF si la rectificarea bugetara vor fi alocate fondurile necesare pentru reluarea platii acestui spor la nivelul de 25% din salariul de incadrare. Reamintim ca printr-un Ordin al Presedintelui ANAF, sporul de suprasolicitare psihica va fi redus de la 25% la 5% din salariu. "In constructia bugetara pentru anul 2017 nu s-au alocat fonduri care sa sustina acordarea sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica, pana la nivelul maxim prevazut de lege (25% din salariul de baza), de care au beneficiat inspectorii antifrauda in anii precedenti", au transmis luni la pranz oficialii ANAF.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat Ionut Misa, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, si Bogdan Nicolae Stan, presedintele ANAF.