Ministerul Finantelor Publice suspenda temporar ocuparea posturilor vacante si promovarile

Ministerul Finantelor Publice a suspendat temporar ocuparea posturilor vacante si a promovarilor pentru personalul din aparatul central si institutiile subordonate. "Masura au fost adoptata in vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2017 in contextul elaborarii bugetului, cu incadrarea in tinta de deficit, si alocarea a 2% pentru Aparare in vederea respectarii angajamentului Romaniei fata de partenerii Nord-Atlantici", se arata intr-un comunicat al Finantelor."Amintim ca au fost reduse in acest scop si bugetele altor institutii (Camera Deputatilor - 13%, Senatul Romaniei - 16,8%, Serviciul Roman de Informatii - 9,4%, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - 14,5% etc). Masura va produce efecte pana la suplimentarea alocarilor bugetare aferente cheltuielilor de personal, data la care bugetul MFP va permite noi angajari sau promovari in grad si functie", mai precizeaza autorii comunicatului.Masura vine la numai o zi dupa ce tot din lipsa banilor, inspectorii Antifrauda au fost anuntati ca isi vor vedea salariile scazute prin Ordin al Presedintelui ANAF, sporul de suprasolicitare psihica urmand sa fie redus de la 25% la 5% din salariu. "In constructia bugetara pentru anul 2017 nu s-au alocat fonduri care sa sustina acordarea sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica, pana la nivelul maxim prevazut de lege (25% din salariul de baza), de care au beneficiat inspectorii antifrauda in anii precedenti", au transmis luni la pranz oficialii ANAF.