Deputatii din Comisia de Buget au reluat discutiile pe marginea sistemului Bauspar/ Anghel, BCR BpL: Aveti pe masa existenta acestui sistem sau inexistenta lui. Prea multe luni nu vom putea rezista fara clienti noi

Anghel, BCR: La noi, sistemul Bauspar e in moarte clinica ca urmare a controlului Curtii de Conturi

Deputatii din Comisia de Buget Finante au reluat marti discutiile pe marginea proiectului de lege privind sistemul de economisire creditare, aflat in moarte clinica de peste un an, dupa ce Curtea de Conturi a efectuat un control la cele doua banci care opereaza in Romania - BCR Banca pentru Locuinte si Raiffeisen BpL- si a interpretat ca fiind nelegale anumite credite acordate. ( Detalii, aici ). Cele doua banci au dat Curtea in judecata, castigand la Curtea de Apel ( detalii aici ), dar institutia condusa de Nicolae Vacaroiu poate face recurs la Inalta Curte. La sfarsitul sesiunii parlamentare trecute, un proiect de lege care urma sa clarifice toate elementele discutabile din lege era aproape de votul in plen, dar campania electorala a "impins" catre actuala legislatura intregul proces.​La dezbaterile de marti au participat secretarul de stat din Finante Catalin Olteanu, Cristian Stefan (director in cadrul BNR), Sirma Caraman (secretarde stat in MDRAP), Anca Petre (Consiliul Concurentei) ca si executivii celor doua banci pentru locuinte- Aurelia Cionga (Raiffeisen BpL) si Lucian Anghel (BCR BpL).Bancherii au transmis la inceputul sedintei fiecarui membru al comisie mape de prezentare cuprinzand elementele de baza ale sistemulu Bauspar si modul in care acesta functioneaza in celelalte tari europene.MDRAP a reformulat ideea de a "transmite" Finantelor intregul proces de acordare a primei de stat, dar Finantele au refuzat, admitand doar sa se ocupe de controlul respectarii unor prevederi exprese, prin aparatul de inspectie economico-financiara.La randul lui, reprezentantul BNR a expus potentialele pericole ale unei legi insuficient de clare. : "Legislatia sistemului Bauspar este insirata din tari in care sistemul a functionat cu succes. De-a lungul timpului au fost aduse imbunatatri cadrului legislativ, iar noi ne-am exprimat un punct de vedere pe cand proiectul era la Senat. Cele doua banci nu pot fi considerate de risc sistemic, dar sunt filiale ale unor grupuri financiare puternice- BCR si Raiffeisen sunt in primele 4 banci din Romania. Consideram ca trebuie acordata o atentie deosebita asupra impactului pe care legea il poate avea asupra celor doua banci pentru locuinte intrucat daca exista consecinte nefavorabile acestea se pot rasfrange asupra grupurilor bancare respective- BCR si Raiffeisen. Principalele puncte de vedere apartin Finantelor si MDRAP care fac politicile in domeniu si ele sunt cele mai in masura sa stabileasca criteriile de acordare a primei de stat", a spus Cristian Stefan, director al Direcției Reglementare și Autorizare."In Cehia sau Slovacia, unul din doi cehi folosesc acest sistem. E drept, ei au construit acest sistem in 23 de ani. La noi, sistemul e in moarte clinica ca urmare a controlului Curtii de Conturi. Din 1 februarie anul trecut nu am mai introdus in sistem niciun client. In momentul de fata avem doar iesiri din sistem si nicio intrare. Ca idee, dimensiunea creditului este circa 69.000 in timp ce depozitul mediu e de 9.000. Practic, e nevoie de 9 clienti care sa economiseasca pentru ca un client sa poata lua un credit. Iar clientii economisesc pe 5 ani, in vreme ce clientii care iau credite iau pe maturitati mai mari. Asta inseamna ca sistemul are nevoie de o masa critica.Noi avem cel mai invechit stoc de apartamente din UE, ceea ce arata ca e nevoie de renovari si investitii in case si apartamente. In Cehia si Slovacia, desi salariile la ei sunt duble, preturile materialelor de constructii sunt relativ egale.Efectul de multiplicare ar fi de un miliard de euro, daca sistemul ar fi functionat normal. Pentru noi aceasta lege este esentiala si am castigat la Curtea de Apel majoritatea acuzatiilor. Curtea poate contesta la Inalta Curte, dar procesul poate dura foarte mult. De aceea e nevoie de o lege care sa clarifice toate aspectele ca sa putem relansa partea de economisire. Acum, sistemul e la limita suportabilitatii pentru ca resursele vin din zona de economisire. Iar in 2020-2021 va fi un gol de finantare enorm, fiindca capitalul bancilor e folosit pentru acoperirea creditelor neperformante.Practic, creditele se acorda pe baza clientilor care economisesc si care sunt stimulati prin acordarea primei de stat. Din acest punct de vedere, pentru noi este vitala aceasta lege. Iar Dumneavoastra aveti practc pe masa existenta acestui sistem sau inexistenta lui. Pentru ca prea multe luni nu vom putea rezista fara clienti noi in sistem", a explicat marti Lucian Anghel.La dezbaterile de martea viitoare sunt asteptati si reprezentantii Curtii de Conturi care isi vor expune propria viziune cu privire la noua lege. Cert este ca -indiferent de cum va arata ea- legea e extrem de necesara, mai ales ca sistemul de economisire este inca in faza de inceput in Romania, iar experienta din Cehia, Slovacia, Austria arata ca poate fi un sistem de succes.