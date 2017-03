INS: Investitiile nete realizate anul trecut in economie- cele 70,28 miliarde lei- au scazut cu 3,3%,fata de 2015

In anul 2016, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 70,28 miliarde lei, fiind in scadere cu 3,3%, comparativ cu anul 2015, au anuntat miercuri reprezentantii Institutului National de Statistica. In trimestrul IV 2016 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 23,8 miliarde lei fiind in scadere cu 14,9%, comparativ cu trimestrul IV 2015.Scaderile din trimestrul IV 2016 s-au inregistrat la toate elementele de structura: alte cheltuieli cu 26,1%, lucrari de constructii noi cu 16,1% si utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 9,3%.In anul 2016, comparativ cu anul 2015, investitiile nete realizate in economia nationala au scazut cu 3,3%, scadere inregistrata la urmatoarele elementele de structura: alte cheltuieli cu 16,9% si lucrarile de constructii noi cu 2,8%. La elementul de structura utilaje (inclusiv mijloace de transport) s-a inregistrat o crestere cu 0,3%.Comparativ cu anul 2015, in anul 2016 se constata o crestere a ponderii investitiilor nete in utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 1,4 puncte procentuale si in lucrari de constructii noi cu 0,3 puncte procentuale. Ponderea investitiilor nete in alte cheltuieli a scazut cu 1,7 puncte procentuale.Investitiile nete (noi) reprezinta cheltuielile destinate crearii de noi mijloace fixe, dezvoltarii, modernizarii si reconstructiei celor existente, precum si valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente si al terenurilor preluate cu plata de la alte unitati (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.).Nu se cuprinde in volumul investitiilor nete valoarea terenurilor, a mijloacelor fixe din tara si din import care au mai fost inregistrate ca mijloace fixe la alte unitati din tara, valoarea aporturilor, sumele acordate in avans tertilor, precum si contravaloarea cumpararilor de obiective in curs de executie, inclusiv de natura lucrarilor geologice (considerandu-se investitii doar sumele cheltuite ulterior cumpararii lor, pentru continuarea procesului de investitii).Investitiile cuprind urmatoarele elemente de structura: lucrari de constructii (inclusiv lucrari de instalatii si de montaj al utilajelor tehnologice si functionale); utilaje (cu si fara montaj); mijloace de transport; alte cheltuieli de investitii (cheltuieli pentru lucrari geologice si de foraj, pentru cumpararea animalelor de munca, de productie si reproductie, plantatii de vita de vie, pomi, impaduriri, cheltuieli pentru achizitionarea obiectelor de inventar gospodaresc de natura mijloacelor fixe, cheltuieli pentru studiile de cercetare si proiectare legate de obiectivele de investitii si pentru serviciile aferente transferului de proprietate).Indicii de volum se determina prin deflatarea datelor cu un indice calculat pe baza: a) indicelui de cost in constructii pentru lucrarile de constructii noi; b) indicilor preturilor de productie din industrie pentru utilajele noi achizitionate din tara, pentru mobilier si alte obiecte de inventar; c) indicilor de pret pe piata taraneasca pentru animalele cumparate de populatie, d) indicilor de pret pentru plantatii de vita de vie si pomi.