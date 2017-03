ING Bank, profit de aproape o jumatate de miliard de lei in 2016. CEO-ul bancii, despre darea in plata: Este foarte periculos ca astfel de lucruri se pot intampla

Darea in plata a creat o stare de incertitudine in piata si este foarte periculos ca astfel de lucruri se pot intampla a afirmat miercuri Michal Szczurek, CEO ING Bank Romania, cu ocazia rezentarii rezultatelor financiare pe anul trecut. "Darea in plata este mai mult sau mai putin consitutionala si a creat o stare de incertitudine in piata. Pentru noi a fost un impact marginal, circa 30-40 de cazuri, pe care le-am discutat cu clientii nostri pentru a le rezolva. Este foarte periculos ca astfel de lucruri se pot intampla", a declarat miercuri Michal Szczurek, CEO ING Bank Romania. Banca a inregistrat in 2016 un profit net de 474 milioane lei, cu 42% mai mare decat in 2015, cresterea fiind influentata de vanzarea participatiei la Visa Europe.In ceea ce priveste creditarea, banca a inregistrat o crestere cu 22%, in timp ce piata a fost relativ stabila (+1%).Banca a ajuns la 1 milion de clienti individuali activi, pe parcursul anului 2016 reusind sa atraga 270.000 de clienti noi, cu 21% mai mult fata de 2015. Din cei 1 milion de clienti individuali, peste 500.000 isi incaseaza salariul la ING. In ceea ce priveste segmentul IMM, ING a depasit un prag, acela de 10.000 de clienti, cu 23% mai mult decat in 2015.In ceea ce priveste costurile, in 2016, au crescut la 665 milioane lei, cu 16% mai mult fata de anul trecut, fiind in principal influentate de cresterea afacerii, a investitilor in infrastructura IT, in dezvoltarea de aplicatii, costurile cu noi angajati si costurile de reglementare. Costurile de risc au crescut la 92 milioane lei, de la 55 milioane lei in 2015, insa intr-un profil de risc bine controlat; rata creditelor neperformante a continuat sa scada, ajungand la 3,6% in 2016, de la 4,3% in 2015. Raportul cost/venituri a scazut la 50%.Creditarea a crescut cu 3,1 miliarde RON, totalizand 17,6 miliarde RON la sfarsitul anului 2016. Aceasta crestere de 22% a dus cota de piata in creditare a ING Romania la 7,7%, de la 6,3% in 2015. Creditarea in lei a fost principalul motor de crestere, ajungand la un total de 11,7 miliarde RON, cu 37% mai mult decat anul anterior. Creditarea pentru persoane fizice a crescut cu 36%, ajungand la 9,1 miliarde RON. Pe piata imprumuturilor pentru companii, ING a fost a doua mare banca in imprumuturi sindicalizate, cu cinci mandate de Aranjor Principal (Lead Arranger). Imprumuturile pentru IMM-uri au crescut cu 50% comparativ cu anul anterior.Volumul depozitelor a continuat sa creasca, fondurile atrase ridicandu-se la 22,3 miliarde RON la finalul anului trecut, cu 20% mai mult comparativ cu decembrie 2015. In consecinta, cota de piata in fonduri atrase a ING a ajuns la 7,7%, de la 6,9% in 2015.Rezultate solideVeniturile ING Bank au ajuns la 1,2 miliarde RON, cu 29% mai mult, in baza cresterii afacerii, a numarului de clienti si a activitatii acestora, dar si datorita veniturilor exceptionale obtinute din vanzarea actiunilor Visa (123 milioane RON). In 2016, ING Romania a anuntat un profit brut de 565 milioane RON, cu 44% mai mult decat anul anterior.In 2016, costurile au crescut la 665 milioane RON, cu 16% mai mult fata de anul trecut, fiind in principal influentate de cresterea afacerii, a investitiilor in infrastructura IT, in dezvoltarea de aplicatii, costurile cu noi angajati si costurile de reglementare. Costurile de risc au crescut la 92 milioane RON, de la 55 milioane RON in 2015, insa intr-un profil de risc bine controlat; rata creditelor neperformante a continuat sa scada, ajungand la 3,6% in 2016, de la 4,3% in 2015. Raportul cost/venituri (C/I) a scazut la 50%."In 2016, am vazut rezultatele muncii noastre. Sunt mandru in mod deosebit de faptul ca am atins pragul istoric de 1 milion de clienti individuali activi. La aceasta realizare a contribuit semnificativ digitalizarea produselor si serviciilor oferite, care au devenit astfel mai simple si mai potrivite profilului clientilor tot mai autonomi ai ING", a declarat Michal Szczurek, CEO ING Bank Romania.ING Romania a reusit sa ajunga la un milion de clienti individuali activi datorita inovatiilor in mediul digital. Pe parcursul anului 2016, ING Romania a atras 270.000 clienti noi, cu 21% mai mult fata de anul precedent. Peste 69.000 clienti au folosit ING ca banca principala, cu 25% mai mult comparativ cu 2015 (clienti care au venituri recurente in ING si detin cel putin inca un produs bancar). Si in segmentul IMM, ING a depasit un prag, acela de 10.000 de clienti, cu 23% mai mult decat in 2015.In ultimul trimestru al 2016, ING a facut posibila achizitia online de noi produse prin intermediul ING Home-Bank. Clientii ING pot achizitiona credite de nevoi personale sau fonduri mutuale direct de pe telefonul mobil sau computer, in aproximativ 10 minute, fara a fi necesara vizita la banca. Pana la sfarsitul anului, peste 400 clienti au cumparat online credite de nevoi personale, in valoare totala de 5 milioane RON. Portofoliul de fonduri mutuale disponibil online are trei tipuri de fonduri, pentru nevoi si profiluri diferite: ING Conservator, ING Moderat si ING Dinamic. In ultimele trei luni ale 2016, peste 1.200 clienti au cumparat online fonduri mutuale, reprezentand 15% din totalul tranzactiilor cu acest produs.Numarul de tranzactii prin aplicatia pentru telefonul mobil a crescut in mod accelerat in ultimul trimestru al 2016 astfel incat, pana la sfarsitul anului, a egalat numarul tranzactiilor prin aplicatia pentru desktop. Iar pentru a face mai usoara utilizarea aplicatiei pentru mobil, au fost lansate in 2017 optiunea de a alege un nume de utilizator personalizat si autentificarea prin amprenta digitala.Anul 2016 a adus si lansarea unui nou serviciu de plati mobile prin POS. Printr-un proiect dezvoltat cu GoSwiff si MasterCard, ING Romania a introdus ING mPOS, ce permite comerciantilor mici, mijlocii si mari sa accepte plati cu cardul oriunde s-ar afla. Tranzactiile sunt efectuate folosind dispozitive mobile, telefoane inteligente sau tablete, conectate la un cititor de carduri, operatiune ce cripteaza datele astfel incat informatiile personale sa ramana confidentiale.ING Romania a lansat ING Point - un nou canal de distributie ce ofera acces instant la majoritatea produselor bancare. In urma unui proiect pilot, implementat in Bucuresti si in Iasi, reteaua ING Point a fost extinsa la 8 unitati, in centre comerciale din toata tara, deservind pana la sfarsitul anului peste 1.500 clienti.In 2016, ING Romania a continuat sa sustina investitiile in societate, cu 6,3 milioane RON dedicati solutionarii unor probleme sociale sau dezvoltarii de proiecte in domenii relevante pentru grupurile de interes ale bancii. ING a lansat doua noi proiecte: unul in zona de educatie financiara (Banometru - 200 de persoane au fost ajutate sa scape de datorii si sa isi gestioneze mai bine bugetul personal sau al familiei) si unul in zona antreprenoriala (Startarium - 7.000 de utilizatori online au folosit platforma educationala pentru a invata cum pot incepe si dezvolta o afacere). In zona dezvoltarii urbane, ING a continuat sa sustina Urbaniada - o competitie de proiecte pentru a face viata mai buna in orase - proiectele realizate in 2016 avand peste 350.000 de beneficiari. O premiera pentru ING a fost introducerea optiunii de donatie in ING Home-Bank, prin intermediul careia, in trei luni de campanie, 3.700 de clienti au donat in total 110.000 RON pentru sustinerea adapostului de noapte Odessa, pentru oamenii strazii.