Cadouri de 8 Martie? Piata cosmeticelor pune miza pe apetitul romanilor pentru parfumuri

CINE DECIDE IN PIATA COSMETICELOR

CE COSMETICE CUMPARA ROMANII

Cu o floare nu se face primavara.Dar cu un parfum? De 8 Martie nu exista, probabil, nicio femeie care sa strambe din nas daca va primi cadou un produs cosmetic. O analiza realizata de KeysFin pe piata cosmeticelor arata ca acest segment al economiei a crescut sustinut in ultimii ani, semn ca romanii sunt tot mai interesati de parfumuri, produse de machiaj si alte cosmetice.Romancele sunt printre cele mai frumoase si ingrijite femei din Europa. Cel putin asta rezulta din statistici si mai ales din perceptia unanima a strainilor care ne viziteaza tara.Sa te mentii frumoasa, sexy si sa arati bine inseamna o cheltuiala pe masura. Frumusetea se intretine, iar evolutia pietei cosmeticelor dovedeste ca, indiferent de vremuri, interesul romanilor pentru astfel de produse ramane constant.Datele financiare, analizate de KeysFin, arata ca piata produselor cosmetice si de parfumerie a crescut semnificativ in ultimii ani, de la 4,2 miliarde lei in 2009 la 5,28 miliarde lei in 2015."Din datele preliminarii si luand in calcul cresterea semnificativa a consumului, generata de masuri de ordin fiscal, 2016 a adus un adevarat record in materie, cifra de afaceri din acest sector depasind 5,5 miliarde lei", afirma analistii de la KeysFin.Potrivit statisticilor, in acest sector activeaza in prezent in jur de 2000 de firme, cu peste 11.000 de angajati, care se ocupa cu comertul cu ridicata si amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie.Numarul acestora s-a mentinut constant din 2009 si pana in prezent, semn ca piata este una bine definita."Analiza datelor financiare arata ca, in ultimii 7 ani, firmele de cosmetice si parfumerie au insistat pe optimizarea afacerilor, dovada ca profitabilitatea sectorului a crescut de la 207 milioane lei in 2009 la 258 milioane lei in 2015, cu un ascendent puternic in 2016", considera expertii KeysFin.Potrivit acestora, piata romaneasca inca nu si-a atins potentialul maxim, daca este sa raportam la pietele dezvoltate. In Romania, potrivit unor statistici realizate de jucatorii din domeniu, consumul de produse cosmetice si de parfumerie este de aprox. 40 de euro/anual/persoana, in conditiile in care in Franta este de 4-5 ori mai mare.Potrivit datelor financiare analizate de KeysFin, in acest sector economic trendul este dat in primul rand de importatori si de lanturile de magazine specializate dezvoltate de multinationale. Si producatorii autohtoni au avansat semnificativ in ultimii ani, profitand de noile tendinte eco, de interesul tot mai mare al romanilor pentru produse naturale, de calitate.Statistica arata ca, pe segmentul importurilor de cosmetice, principalul jucator din Romania este Interbrands Marketing & Distribution SRL, care a raportat, in 2015, o cifra de afaceri de 731,3 milioane de lei.Topul importatorilor este completat, la mare distanta, de L'Oreal Romania SRL (283,7 mil.lei), Colgate-Palmolive Romania SRL (249,1 mil..lei), Beiersdorf Romania SRL (215,5 mil.lei), Sarantis Romania SA (204 mil.lei) si Johnson Wax SRL (171,5 mil.lei afaceri in 2015)La capitolul vanzari cu amanuntul, in magazinele specializate, primul loc este ocupat de germanii de la DM, care au realizat afaceri de 208 milioane de lei. DM este urmata de lantul Sephora, cu o cifra de afaceri de 162,9 milioane de lei.Clasamentul firmelor cu cea mai mare cifra de afaceri este completat de Millenium Design SRL (121,8 mil.lei), lantul de magazine de cosmetice Douglas (76,7 mil.lei), Tordai Hair-Cosmetics (36 mil.lei) si Top Line Europa (29,7 mil.lei).O statistica recenta arata ca, in prezent, cele mai multe achizitii de produse cosmetice se realizeaza din magazinele fizice, urmate de farmacii si saloanele de cosmetica. Un segment aflat pe crestere este cel al vanzarilor pe internet, care au avansat semnificativ in ultimii 2-3 ani."Studiile de consum arata ca, in prezent, parfumurile genereaza cea mai mare cifra de afaceri din aceasta piata, urmate de produsele de machiaj si abia apoi de cele de ingrijire. Este un trend diferit fata de tarile occidentale, acolo unde produsele de skin-care sunt cele mai vandute. Acest fenomen are legatura cu educatia si obiceiurile de consum ale mai multor generatii. In Romania, sa nu uitam ca avem inca generatii care au trait in comunism si pentru care produsele cosmeticele occidentale au reprezentat o necunoscuta", afirma analistii.Potrivit expertilor, lucrurile se schimba insa semnificativ de la an la an, iar romanii se documenteaza din ce in ce mai mult cu privire la importanta ingrijirii pielii, fiind tot mai atenti la ingredientele folosite in produsele cosmetice, la trendurile internationale."Piata va evolua, inerent, catre un mix de vanzari similar celui din Occident. Vom asista la cresterea ponderii produselor cosmetice destinate ingrijirii tenului. Cat de repede se va intampla acest lucru tine in primul rand de puterea de cumparare si apoi de modificarea obiceiurilor de consum, ca urmare a mediatizarii produselor respective", afirma analistii de la KeysFin.Informatiile din materialul de mai sus sunt culese din barometrul privind starea business-ului romanesc, un proiect dezvoltat de KeysFin prin analiza datelor financiare privind societatile comerciale si PFA-urile active din Romania.