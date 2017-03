Sistemul bancar romanesc. Cat de profitabil este, de unde vin profiturile si cum stam fata de tarile din jur?

BCR, lider de active, dar devansat la capitolul profit de BT

Crestere a business-ului pe retail, pentru BRD

Schimbare de challenger: Banca Transilvania trece pe locul 2

Raiffeisen, profit in scadere pe parcursul lui 2016

Bancile mici, in ofensiva

Bancile grecesti reintra pe castig

Libra Bank, profit consistent si crestere de active

Banca Carpatica, pierdere peste nivelul bugetat...sa nu mai discutam



Ungaria

Bulgaria

Serbia

Sectorul bancar din Serbia a inregistrat un profit brut de aproximativ 266 milioane de euro in primele noua luni ale anului 2016, in crestere cu 23,1% fata de 2015, arata banca centrala a Serbiei. Costurile totale de exploatare au crescut cu 0,2% an la an, iar veniturile din dobanzi au scazut cu 4,6% 22 de banci au inregistrat un profit, in timp ce opt creditori au raportat pierderi.

Bancile din Romania au incheiat un an 2016, foarte bun. Asta, din punct de vedere statistic. Profiturile intregului sistem bancare s-au apropiat de miliardul de euro, dar din cele 37 de stabilimente financiare, 27 au fost "pe verde" (inregistrand profituri) iar 10 banci au raportat Bancii Nationale pierderi de peste 450 de milioane de lei. Profiturile celor pe plus au fost de 4,7 miliarde lei, asa incat per total, sistemul bancar a tras linie si a calculat un profit net de 4,3 miliarde. Pentru comparatie, bancile din Ungaria au facut un profit net de 1.5 miliarde de euro, cele bulgaresti de 655 milioane de euro, iar bancherii comerciali sarbi aveau in septembrie (ultimele date raportate oficial Bancii Nationale a Serbiei) 266 milioane de euro profit.Considerat un adevarat Eldorado bancar inainte de izbucnirea crizei mondiale, sistemul bancar din tara noastra incepe sa-si revina dupa o perioada complicata de gripa insotita de convulsii. O parte dintre banci au inchis si au plecat, altele s-au lasat inghitite de alte banci, in vreme ce cateva institutii de credit inca isi asteapta petitorii care probabil nu vor intarzia prea mult.In regiune, toate bancile au trecut prin momente delicate. Bancile romanesti au fost luate oarecum pe nepregatite de apetitul de consum al populatiei, iar explozia cererii de consum a fost egalata de o explozie a ofertei, care presupunea angajari masive si explozii ale retelelor de agentii bancare. Angajarile masive s-au facut cu ochii inchisi, fiind adusi la ghisee oameni care nu stiau sau nu reuseau sa explice clientilor ce riscuri presupune luarea unui imprumut. "Chiar daca e o treaba rapida, responsabilitatea luarii unui credit este uriasa", explica miercuri CEO-ul ING Bank, Michal Szczurek. Dupa ce criza a venit, bancile au trecut la disponibilizari si la reducerea retelelor. Dar asta a fost un cost relativ suportabil fata de cel legat de nemultumirile clientilor.In Ucraina, problemele au fost cu totul altele. Razboiul din 2014 si tulburarile politice au dus la eliminarea a 1600 de posturi de catre BNP Paribas, la inchiderea unui numar consistent de agentii de catre Credit Agricole. In Croatia, rezultatele pozitive a doi ani de banking au fost sterse prin asumarea costurilor legate de conversia creditelor in franci elvetieni. Nicaieri in Europa de Est bancile nu au avut probleme de imagine mai mari decat in ultima perioada, iar fiecare stat a incercat sa rezolve problema prin masuri cat mai populiste. Pentru politicieni, totul e sa capitalizezi voturi, no matter how. Dar sa revenim la Romania.Consolidarile (fuziuni, achizitii etc) din ultimii ani, dezvoltarea agresiva a business-ului din partea anumitor banci, dar si strategiile diferite privind gestionarea portofoliului de credite neperformante au modificat clasamentul bancar.Liderul sistemului ramane BCR, banca locala cu capital austriac. In pozitia de challenger nu ii mai gasim insa pe francezii de la BRD SocGen, ci Banca Transilvania, care s-a pozitionat ca banca a micilor intreprinzatori. BRD a pariat gresit inainte de criza, ajungand de la cel mai mic cost al riscului din intregul sistem bancar (in 2007) sa aiba o uriasa problema cu acest indicator dupa criza. Situatia a inceput sa se stabilizeze abia in 2015, dupa ce banca a schimbat cativa executivi cu prestatie bancara discutabila.BCR si-a consolidat anul trecut pozitia de lider in sistemul bancar. Banca avea la finele anului 2016 active in valoare de 67,5 miliarde de lei in crestere cu peste 5 miliarde de lei, raportat la anul anterior. Cresterea s-a obtinut in special printr-o fortare a creditarii, sustinuta in paralel cu refinantarea creditelor din portofoliu. Cand spunem refinantare, trebuie sa avem in vedere limitele impuse de normele BNR. "Au existat cazuri in care desi am fi dorit sa refinantam anumite credite, negocierea clauzelor ne era imposibila din cauza unor norme ale Bancii Centrale, care este mai mult decat prudenta", au spus pentru HotNews mai multe surse bancare. "Am avut un caz al unui transportator care a avut o drama in familie- ii murise soria si copilul- omul fusese devastat si nu ii mai pasa de afaceri- dar si-a revenit dupa un an insa nu am putut sa il ajutam desi avea comenzi, totul parea sa fie ok pentru businessul lui. Anul acela i-a fost fata din punct de vedere al prudentialitatii", au exemplificat sursele bancare citate.Revenind la BCR, dominanta creditarii in 2016 a fost sectorul retail. Numai anul trecut, banca a acordat clientilor retail si corporate credite noi in valoare de 8,8 miliarde de lei, iar peste 200.000 de clienti din portofoliu au beneficiat de restructurari, mai mult sau mai putin negociate cu adevarat. Peste 5 miliarde din totalul imprumuturilor noi au fost acordate clientilor retail, creditarea fiind sustinuta de imprumuturile de consum si de creditele "Prima casa", in conditiile in care vanzarile de ipotecare standard au trenat din cauza legii darii in plata.Banca a raportat pentru anul trecut un profit net de 1,045 miliarde de lei, in crestere de la aproximativ 919 milioane de lei, in 2015. La profit a contribuit si externalizarea unor credite neperformante, ce a condus al eliberari de provizioane in valoare de 280 de milioane de lei. Rata creditelor neperformante in total credite era la sfarsitul lui 2016 de 11,8% fata de 20,2%, la finalul lui 2015.BRD a consemnat anul trecut un profit consolidat, asadar la nivel de grup, in valoare de 763 de milioane de lei, in crestere cu 63% fata de 2015. Cresterea de profit vine concomitent cu o majorare de venituri, dar aportul substantial la castigul BRD l-a avut scaderea costului net al riscului, cu 487 de milioane de lei, fata de 2015. Ca si in cazul BCR, la BRD avem o crestere a creditarii obtinuta in special pe seama segmentului retail. Banca a fost si in 2016 unul dintre cei mai importanti jucatori in programul "Prima casa". In plus, BRD a crescut puternic pe zona creditelor de consum, stocul de credite ajungand pe acest segment la 4 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de 2015. Per ansamblu, creditarea persoanelor fizice a consemnat un avans de 4,5% la nivelul grupului BRD in 2016, in timp ce finantarilor acordate companiilor au inregistrat o scadere cu 1,7% in special ca urmare a procesului de curatire a portofoliului. De altfel, banca a anuntat ca negociaza in prezent externalizarea, in premiera, a unui portofoliu semnificativ de credite corporate. Tranzactia ar putea avea loc in scurt timp.BRD a prezentat rezultatele financiare la nivel de grup, specificand insa si nivelul activelor individuale ale bancii, respectiv 50,6 miliarde de lei. Valoarea este cu peste un miliard sub nivelul consemnat de Banca Transilvania, respectiv 51,8 miliarde de lei, ceea ce inseamna ca, in 2016 Banca Transilvania a devenit ocupanta locului 2 in clasamentul bancilor dupa active.Banca Transilvania este, daca luam in calcul raportarile financiare de pana acum, lider pe sistem in privinta profitului net raportat. BT a consemnat pentru 2016 un castig net de 1,233 miliarde de lei, in special ca urmare a externalizarii creditelor cu probleme. Ponderea neperformantelor in total credite a scazut pana la un nivel de 4,62%, la finele lui 2016, fata de 9,75%, la sfarsitul lui 2015.Ocupanta locului 4 in sistemul bancar, potrivit clasamentului din 2015, banca austriaca Raiffeisen isi va prezenta rezultatele financiare pe 15 martie. La jumatatea lui 2016 banca raporta un profit de 36 de milioane de euro, sub cele 48 de milioane de euro realizate in aceeasi perioada din 2015. Raportat la volumul de active, si la castigurile cu care ne obisnuise in perioada pre-criza, rezultatul net al bancii pe parcursul lui 2016 este unul modest. Raiffeisen Bank are insa o pozitie mai speciala in sistem. CEO-ul bancii, Steven van Groningen este cel mai respectat sef de banca din Romania, potrivit declaratiilor facute de alti conducatori locali de banci. Cunoscut ca un tip vertical, care a protestat public in diverse chestiuni civice (vezi protestele din Piata Victoriei) sau ca printre putinii care s-au opus principiilor dupa care Radu Ghetea conducea Asociatia Romana a Bancilor, van Groningen era vazut inca de anul trecut ca un potential Guvernator, desi acesta a declarat ca nu este interesat de un asemenea post.ING Bank, ocupanta pozitiei a saptea dupa clasamentul activelor, in 2015, a reusit sa isi consolideaze cota de piata, dupa ce miercuri a raportat un profit net de aproape o jumatate de miliard de lei. Banca se pozitioneaza ca unul dintre cei mai inovativi jucatori din sectorul bancar local bazandu-se i pe pozitia de top 3 european pe care o ocupa.Dupa pierderi consistente anii trecuti, creditorii cu actionariat grecesc par sa fi gasit in 2016 calea spre profit. In decembrie 2016, Catalin Parvu, directorul general al Piraeus Bank estima ca banca va realiza un profit "de cateva milioane de euro" in 2016. Banca isi va face publice rezultatele la finele acestei luni. De asemenea, dupa o perioada de pierderi, Alpha Bank a inceput sa raporteze din nou profit, pe primele noua luni ale anului trecut afisand deja un castig de 17,8 milioane de euro (80 mil. lei). Revenirea bancii pe profit a fost influentata de cresterea veniturilor operationale si scaderea nivelului de provizionare, dupa cum reiese din datele publicate de grupul-mama de la Atena.Veniturile operationale ale Alpha Bank in Romania au ajuns la 111,2 mil. euro, in crestere cu 17,8% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2015. In aceeasi perioada cheltuielile operationale ale bancii au avansat cu doar 0,6%, la circa 68 mil. euro. Banca Romaneasca ramane "oaia neagra" a bancilor grecesti, alaturi de Bancpost, banca la care isi au si conturile de salarii angajatii BNR.Din categoria bancilor de talie medie, Libra Bank si-a facut la randul sau publice rezultatele din 2016. Emil Bituleanu, CEO-ul bancii, declara recent, intr-o conferinta de presa ca banca a obtinut anul trecut un profit net de 32 de milioane de lei, fata de 24 de milioane de lei, cu un an in urma. Banca a inregistrat anul trecut o crestere cu 40% a activelor, pana la 3 miliarde de lei, atingand o cota de piata de 0,85%. Cu un an in urma banca detinea, potrivit statisticilor Bancii Nationale, o cota de piata de numai 0,5%. Tinta pentru 2017 este o cota de piata de 1%. De departe cel mai profitabil segment pentru banca a fost creditarea companiilor din real estate, credite catre acest sector detinand circa 30% din portofoliul total al bancii. Din pacate, bancile online romanesti mai au de invatat din experienta internationala, la noi fiind o umbra a ceea ce inseamna in afara Internet BankAflata in proces de fuziune cu Patria Bank, Banca Carpatica este un alt creditor ce si-a prezentat rezultatele financiare, raportand, in contrast cu piata, o pierdere consistenta pentru 2016, chiar mult peste nivelul bugetat. Anul trecut, banca a pus accent pe curatirea portofoliului, in special prin externalizari de credite banca scotand in afara bilantului numai anul trecut imprumuturi in valoare de 88 de milioane de lei. In prima parte a lui 2016, creditarea era pusa on hold, acordarea de imprumuturi fiind reluata de abia in luna iulie, cu o perioada mai efervescenta in septembrie- decembrie 2016. Banca a continuat procesul de consolidare a retelei inchizand numai anul trecut 34 de unitati. Veniturile sub asteptari si costurile generate de fuziune au generat o pierdere neta de 42 milioane de lei, peste ceea ce previzionase banca, respectiv o pierdere de 33,2 milioane de lei. In 2015, banca a consemnat o pierdere de 75 milioane de lei. Si activele bancii au consemnat o scadere cu 15%, fata de 2015. In 2015 banca avea active in valoare de 3 miliarde de lei.Subsidiarele locale ale grupului turc Garanti Bank au inregistrat un profit net de 20,7 milioane de lire turcesti, echivalentul a 28 milioane de lei (6 mil. euro) anul trecut, potrivit unui raport publicat pe site-ul grupului. Spre comparatie, profitul intregistrat de grupul Garanti in Romania in anul 2015 ajungea la echivalentul a 101 milioane de lei.Sistemul bancar maghiar a facut un profit net in 2016 de 1,5 miliarde de euro, dupa ce in 2015 au fost pe pierderi, potrivit datelor MNB. Dintre cele 111 institutii care acorda imprumuturi si sunt suravegheate de Banca Centrala a Ungariei (MNB), 76 au fost pe profit iar celelalte 35 au generat piederi actionarilor, potrivit MNB.Activele totale ale sectorului bancar erau de 111 miliarde euro la sfarsitul lunii decembrie, in crestere cu 4% fata de anul anterior, iar creditele neperformante erau la un nivel decent, de 6,4 % , in scadere de la 10,6% la finele anului 2015. Pe segmentul de retail, acestea erau la 12,7%, in vreme ce pe segmentul corporate neperformanta era de 5,4%.Profiturile bancilor din Bulgaria au urcat la 655 milioane de euro in 2016 de la circa 450 milioane euro in 2015, potrivit bancii centrale. Veniturile nete au scazut si ele usor la 2 miliarde de euro in 2016, iar activele bancare au urcat la 46 miliarde de euro. Bulgarii ai 22 de banci din care 5 sunt subsidiare ale institutiilor de credit straine.