ANAF anunta controale pentru o parte dintre contribuabilii ce vor depune Declaratia 101/ Fiscul isi schimba abordarea actiunilor de control, acestea facandu-se in functie de rezultatele analizelor de risc

"Conform prioritatilor asumate si prezentate primului-ministru in aceasta saptamana, in scopul cresterii eficientei controlului si colectarii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala isi schimba abordarea actiunilor de control fiscal, care se va face exclusiv in raport de rezultatele obtinute in urma unei ample analize de risc", au transmis joi reprezentantii ANAF. In eventualitatea in care, ca urmare a analizei, vor fi constatate neconcordante intre datele raportate de contribuabili si cele detinute de administratia fiscala, contribuabilii incadrati in categoria de risc fiscal mare vor face in viitorul imediat obiectul unor controale fiscale.In spiritul transparentei, A.N.A.F informeaza contribuabilii cu privire la actiunile pe care urmeaza sa le desfasoare si le reaminteste ca au obligatia de a declara toate achizitiile si vanzarile si de a deduce, atat in scopul impozitului pe profit cat si al TVA, numai acele sume aferente tranzactiilor la care au dreptul conform normelor legale.Scopul este acela de a permite contribuabililor luarea de masuri pentru depunerea tuturor declaratiilor la termenele legale, precum si a celor nedepuse sau a celor rectificative, dupa caz, si totodata ca, in situatia unui eventual control, sa aiba timp sa pregateasca documentele contabile si fiscale necesare efectuarii acestuia.Astfel, incepand cu luna aprilie, vor fi initiate actiuni de control fiscal dedicate verificarii legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adaugata si in special a impozitul pe profit aferent anului 2016, pentru toate categoriile de contribuabili mari, mijlocii si mici, din toate domeniile de activitate economica, inclusiv cel financiar-bancar, pentru care termenul de depunere a Declaratiei 101 privind impozitul pe profit datorat pe anul 2016, este data de 27 martie 2017