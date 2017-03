Leul si-a mai revenit joi, dupa episodul de depreciere de miercuri. BNR a calculat o medie a tranzactiilor de 4.54 lei/euro, 4.3 lei/dolar si 4.24 lei/chf

BNR a calculat joi o medie de tranzactionare a monedei europene de 4.54 lei, a dolarului de 4.3 lei si a francului elvetian de 4.24 lei, moneda nationala revenindu-si usor fata de ziua de miercuri. Pe pietele internationale moneda euro si-a revenit in fata dolarului american, dar traderii raman precauti inainte de decizia monetara asteptata dinspre Banca Centrala Europeana.Inainte de pranz, un euro se tranzactiona la 1.0561 dolari, fata de nivelul de 1.0539 dolari inregistrat miercuri seara . De asmenea, dolarul american a castigat teren si in fata monedei japoneze de la 114,83 yeni pentru un dolar, pana la 114.94 yeni, cel mai ridicat nivel de la jumatatea lunii februarie.E drept, moneda americana a beneficiat de anunturile optimiste cu privire la cresterea numarului de locuri de munca in sectorul privat din februarie, indicator aflat la maximul ultimilor 6 ani. ."Publicarea Raportului privind ocuparea fortei de munca din sectorul, mult peste asteptari, poate fi si un semnal cu privire la o posibila apropiata crestere a ratelor dobanzii de catre Federal Reserve", explica Lee Hardman, analist la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, citat de agentia elvetiana de stiri Romandie.com.Reamintim ca saptamana viitoare, in 14 si 15 martie, va avea loc reuniunea extrem de asteptata a Comitetului de politica monetara al Fed (FOMC), reuniune de la care exista asteptari rezonabile ca se va incheia cu o crestere a dobanzilor, ceea ce ar face dolarul SUA mai atractiv si profitabil ca investitie.Dispre sedinta de joi a BCE nu sunt mari asteptari, dar se asteapta eventuale clarificari din partea lui Mario Draghi, cu privire la viitorul politicii monetare in Uniune. Draghi ar putea nota imbunatatirea cresterii economice si a inflatiei in zona euro, dar riscurile in crestere asociate alegerilor din Franta, Jos Olanda si Germania ar putea impiedica cresterea dobanzilor.Francul elvetian a scazut in raport cu euro (la 1.0720 franci/euro) si a ramas stabil in raport cu dolarul.