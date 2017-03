5 avertismente adresate la unison mediului politic si Guvernului de catre cei mai importanti oameni de afaceri, consultanti, bancheri si academicieni

Lipsa de predictibilitate (care poate afecta iremediabil sansele Romaniei de a profita de conjunctura economica favorabila), calitatea discutabila a guvernantei, necesitatea investitiilor in tehnologii moderne, o tentatie populista care poate conduce la derapaje si, nu in ultimul rand, o reforma a Educatiei care sa reduca deficitul de pe piata muncii- acestea ar fi principalele 5 recomandari pe care participantii la summitul Romanian Business Leaders le-au adresat guvernantilor.Lipsa de predictibilitate afecteaza sansele economiei Romaniei de a profita de fereastra de oportunitate de crestere. "Romania este generator de securitate. Romanii au fost europenizati, au fost introdusi in zona de securitate. Cred ca Romania trebuie sa aiba forta si sa profite de aceasta sansa unica, sa aiba cea mai mare crestere economica, sa fie stabila geopolitic", a declarat Mihai Marcu, presedintele Romanian Business Leaders (RBL), in deschiderea editiei VI a RBL Summit.Pe plan extern, din zona geopolitica, si nu din cea economica, vine principalul risc pentru Romania. "Spatiul euroatlantic este intr-o alta logica. Romania trebuie sa-si asume ca va ramane Estul Vestului, cel putin pentru o generatie. (...) Romania este intr-o pozitie complicata, va trebui sa invete sa ia decizii si va trebui sa fie un jucator care sa invete ca, la nivel european, politica externa trebuie facuta dincolo de delegarea ei catre o instanta europeana. Va trebui sa ne descurcam singuri si asta va fi o provocare", a declarat Dan Dungaciu, directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane.Pe plan intern, provocarea principala este calitatea guvernantei. "Noi am mai fost aici, cand economia si consumul cresteau cu cifre record. Volatilitatea economiei romanesti este una dintre cele mai mari din Europa. Avem cifre record de crestere, dar si cifre record de recesiune, tocmai pentru ca politicile fiscale si economice nu au moderat, ci au facut sa le stimuleze si mai mult. (...) Avem obligatia ca guvernanta Romaniei sa fie foarte buna. Ceea ce se intampla astazi in Romania nu face decat sa confirme faptul ca Europa ar trebui sa aiba doua viteze", a spus Radu Craciun, presedintele BCR Pensii. El a adaugat ca principala provocare este cresterea veniturilor bugetare, in conditiile in care Romania are cel mai mic buget national, ca procent din Produsul Intern Brut (PIB) din Uniunea Europeana (aproape 28% din PIB).Interventiile unor antreprenori in cadrul RBL Summit pot fi urmarite mai jos:Cea mai mare competitie a viitorului va fi pentru resurse umane. "Companiile se vor bate pe oameni, trendul va veni foarte repede peste noi. Cei care vor castiga sunt cei care le vor oferi oamenilor productivitate mai buna, iar productivitatea vine prin fluxuri tehnologizate foarte puternic si din folosirea datelor", a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG.