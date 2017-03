Fructele si legumele au fost marfurile care s-au scumpit cel mai mult in februarie, ducand inflatia pe februarie la 0.2%, se arata intr-un comunicat al INS. Cresterea medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2016 - februarie 2017) fata de precedentele 12 luni (martie 2015 - februarie 2016), calculata pe baza IPC, este de -1,1%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este de -0,7%.In luna februarie 2017, ponderea marfurilor si serviciilor care au inregistrat o scadere a preturilor, comparativ cu februarie 2016, este de 24,4%, cele care au avut cresteri cuprinse in intervalul 0 - 2,5% detin o pondere de 57,0%. Marfurile si serviciile ale caror preturi au crescut cu mai mult de 2,5% detin o pondere de 18,6%.