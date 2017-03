Salariul mediu net din ianuarie: 2300 de lei, in crestere anuala cu peste 18%

Castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum

Ianuarie 2017 comparativ cu Decembrie 2016

In luna ianuarie 2017, salariul mediu net a fost de 2300 lei, in scadere fata de decembrie (luna in care sunt acordate diverse prime si bonusuri) cu 54 lei, dar fata de ianuarie 2016, salariul net a crescut cu 18.4%, a transmis luni dimineata Institutul National de Statistica. Cele mai mari salarii s-au inregistrat in fabricarea produselor din tutun (6467 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1299 lei), mai arata datele INS.Indicele castigului salarial real a fost de 97,9% pentru luna ianuarie 2017 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 174,7%, cu 3,8 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna decembrie 2016.In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an.in luna ianuarie 2017, in majoritatea activitatilor din sectorul economic , nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic fata de luna precedenta ca urmare a acordarii in luna decembrie 2016 a primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performante sau sarbatori, al 13-lea salariu), drepturilor in natura si ajutoarelor banesti, platii sumelor din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou). De asemenea, castigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedenta ca urmare a nerealizarilor de productii ori incasarilor mai mici (functie de contracte) sau a angajarilor de personal cu castiguri salariale mici.le castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:• cu 31,9% in transporturi pe apa, respectiv cu 28,6% in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului;• intre 17,5% si 23,5% in silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), fabricarea altor mijloace de transport, colectarea si epurarea apelor uzate, extractia petrolului brut si a gazelor naturale;• intre 12,0% si 16,5% in tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor, tranzactii imobiliare, depozitare si activitati auxiliare pentru transport, fabricarea produselor textile, cercetare-dezvoltare, industria metalurgica, fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, activitati de servicii anexe extractiei, fabricarea hartiei si a produselor din hartie, repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor;• intre 7,0% si 11,5% in alte activitati extractive, constructii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, alte activitati de servicii, industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, extractia minereurilor metalifere, colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor (inclusiv activitati de recuperare a materialelor reciclabile; activitati si servicii de decontaminare), transporturi terestre si transporturi prin conducte.Cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (inclusiv prime anuale si pentru performante), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri, dar si de realizarile de productie ori de incasarile mai mari (functie de contracte).ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor din tutun (+50,9%), activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) (+39,0%), activitati de editare (+18,5%).In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta, astfel: invatamant (+6,7%), administratie publica (+3,7%), respectiv sanatate si asistenta sociala (+2,2%).