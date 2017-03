Productia industriala, comertul exterior, comenzile  noi din industrie- cresteri consistente in ianuarie

In luna ianuarie 2017, productia industriala (serie bruta) a crescut fata de luna precedenta cu 0,9%, datorita cresterii productiei si furnizarii de energie electrica si termica (+2,0%) si a industriei prelucratoare (+1,1%). Industria extractiva a scazut cu 7,0%.

Industria prelucratoare si productia si furnizarea de energie electrica si termica au crescut cu 1,3%, respectiv cu 0,9%, in timp ce industria extractiva a scazut cu 0,1%.

Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a crescut cu 5,8%, datorita cresterilor industriei prelucratoare (+6,5%) si a productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+3,7%). Industria extractiva a scazut cu 7,0%.

Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a crescut cu 5,5%, ca efect al cresterilor industriei prelucratoare (+5,8%) si productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+4,3%). Industria extractiva a scazut cu 7,6%.

In luna ianuarie 2017, exporturile au insumat 4,68 miliarde euro, iar importurile au fost de 5.28 mld. euro. Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2017 a fost de 602,2 milioane euro, mai mare cu 222,5 milioane euro fata de ianuarie 2016.



In luna ianuarie 2017, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (48,3% la export si 36,9% la import) si alte produse manufacturate (33,2% la export si respectiv 30,0% la import).

Cifra de afaceri din industrie, in luna ianuarie 2017, fata de luna ianuarie 2016, a crescut pe ansamblu cu 9,1%, ca urmare a cresterilor din industria prelucratoare (+10,2%). Industria extractiva a scazut cu 17,5%.

Pe marile grupe industriale cresteri au inregistrat: industria bunurilor de capital (+17,8%), industria energetica (+11,5%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+7,2%), industria bunurilor de uz curent (+6,0%) si industria bunurilor intermediare (+2,2%).



Comenzile noi din industria prelucratoare, in luna ianuarie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, au crescut cu 7,8%, ca urmare a cresterilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (+20,8%), industria bunurilor intermediare (+9,7%), industria bunurilor de capital (+7,1%) si industria bunurilor de uz curent (+1,5 %).

