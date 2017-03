PressOne: Mugur Isarescu, ofiter deplin conspirat. Reteaua DIE de la Institutul de Economie Mondiala

Surse din fosta Directie de Informatii Externe (DIE) a Securitatii sustin ca guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu (67 de ani), ar fi fost ofiter acoperit in cadrul Institutului de Economie Mondiala (IEM), scrie Emilia Sercan intr-o. Potrivit acesteia, Isarescu ar fi fost recrutat ca ofiter in 1971, cand se pregatea sa-si finalizeze studiile de la Academia de Stiinte Economice, si in acelasi an a fost angajat la IEM.Surse din SRI ne-au declarat ca, dupa aparitia articolelor din Romania libera, in cadrul SRI s-a declansat o ancheta pentru identificarea persoanei care s-a ocupat de inventarierea documentelor, pe motiv ca aceasta nu ar fi "periat" suficient de bine dosarul Institutului de Economie Mondiala inainte de a-l trimite la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), in anul 2008.Documente aflate in arhiva CNSAS demonstreaza ca Institutul de Economie Mondiala a functionat ca una dintre institutiile deplin conspirate ale spionajului extern din perioada regimului Ceausescu.In cadrul IEM functiona si o divizie speciala, folosita pentru legendarea si trimiterea in strainatate a unor ofiteri acoperiti, careia i s-a dat numele de "Grupul Operativ Negoiu".De-a lungul timpului, Departamentul Securitatii Statului a deschis cel putin trei dosare care au vizat IEM, asa cum reiese din documentele de la CNSAS.Unul a fost Dosarul de obiectiv "Fundatia", iar celelalte doua au avut denumire identica ¬ Dosarul de obiectiv "Institutul de Economie Mondiala".